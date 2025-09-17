Со скольки лет ребёнку безопасно летать в самолете: мифы и правда

Первый перелёт с ребёнком всегда вызывает вопросы и сомнения. Главный из них: с какого возраста малыш может безопасно летать? Врачи и авиакомпании сходятся во мнении, что полёты возможны даже в раннем возрасте, но при соблюдении определённых условий.

Минимальный возраст по правилам авиакомпаний

Большинство авиакомпаний допускают перелёты с детьми уже с двухнедельного возраста. В отдельных случаях — с семи дней при наличии медицинского разрешения. Но врачи рекомендуют, по возможности, отложить первый полёт до 2-3 месяцев: в этом возрасте организм ребёнка уже лучше адаптируется к перепадам давления и новым условиям.

Мнение врачей

Педиатры отмечают, что основная нагрузка для младенца — перепады давления во время взлёта и посадки. Чтобы снизить дискомфорт, врачи советуют давать ребёнку соску, бутылочку или грудь: глотательные движения помогают уравнять давление в ушах. Важно учитывать и общее состояние здоровья — при простуде или проблемах с дыханием перелёт лучше отложить.

Особые условия для младенцев

На борту дети до двух лет обычно летят без отдельного места, на руках у родителей. Некоторые авиакомпании предоставляют специальные люльки, которые крепятся в первых рядах салона. Это облегчает перелёт и позволяет ребёнку спать в привычном положении.

Возраст и длительность рейса

Для малышей до года предпочтительнее короткие перелёты. Долгие рейсы лучше планировать позже, когда ребёнок подрос и легче переносит изменения в режиме сна и питания. Оптимальный возраст для первых серьёзных путешествий — 6-12 месяцев.

Итог

Летать с ребёнком можно уже с первых недель жизни, но при условии, что малыш здоров и родители готовы соблюдать рекомендации врачей. Оптимальным временем для первых перелётов считается возраст от 2-3 месяцев, когда организм ребёнка становится более устойчивым к нагрузкам.