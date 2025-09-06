Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Младенец
Младенец
© commons.wikimedia.org by Martin Falbisoner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:35

Советы бабушек против здравого смысла: какие традиции в уходе за детьми вредны

Врач Алексей Раншаков опроверг миф о плаче ребёнка как манипуляции

Начало родительства почти всегда сопровождается наплывом советов от бабушек, друзей и знакомых. Многие рекомендации передаются "по наследству", но далеко не все из них полезны. Врач и автор книги "Мамочек жалко!" Алексей Раншаков рассказал о самых распространённых мифах, связанных с уходом за младенцами.

Нужно ли кутать ребёнка

Одним из популярных заблуждений остаётся убеждение, что малыша необходимо кутать, чтобы защитить от холода.

"Раньше детей кутали, потому что температура была не постоянной — печь остыла и наполз холод. Но сейчас, при центральном отоплении, когда зимой и летом в квартирах комфортная температура, никаких сквозняков сквозь пластиковые окна, кутать ребенка точно не надо!" — пояснил врач Алексей Раншаков.

По словам специалиста, перегрев приносит гораздо больше вреда: ребёнок начинает потеть, становится капризным, хуже спит и мочится.

Миф о монетке и "манипуляциях"

Некоторые родители по-прежнему прибегают к старому способу — прикладывать монетку на пупок. Однако врач подчёркивает, что пупочная грыжа у малышей — явление частое и совершенно безопасное, и никакие "народные" методы её не устраняют.

Не менее важно разрушить миф о том, что плач младенца — это манипуляция. В действительности это единственный способ ребёнка сообщить о дискомфорте и привлечь внимание родителей.

Правда о массаже

Многие мамы считают, что массаж необходим для ускоренного развития. Однако научных доказательств этой теории нет.

Раншаков отмечает, что малышу достаточно материнской ласки и простых поглаживаний. Все основные навыки — переворачивание, сидение, ползание и первые шаги — ребёнок осваивает самостоятельно, в своё время, без помощи массажистов.

Итоги

Советы "по старинке" не всегда актуальны в современных условиях. Родителям важно ориентироваться на достоверные медицинские данные, а не на мифы, которые могут мешать нормальному развитию ребёнка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Валерий Новоселов объяснил причины появления синяков у Дональда Трампа сегодня в 1:17

Почему синяки у пожилых людей появляются даже без удара

Синяки на теле Дональда Трампа вызвали новые слухи о его здоровье. Врач объяснил, какие болезни или факторы могут стоять за этим симптомом.

Читать полностью » Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой сегодня в 0:13

Один звонок может стоить жизни: когда скорую вызывать нельзя

Врач-терапевт объяснил, в каких случаях действительно нужно звонить в скорую, и предложил меру, которая может сократить необоснованные вызовы.

Читать полностью » Проблемы в интимной жизни входят в признаки измены — психолог Валадао вчера в 23:46

Не доказательство, но сигнал: когда стоит говорить о подозрениях в измене

Психолог Ванесса Валадао назвала шесть признаков, по которым можно заподозрить измену: от скрытности со смартфоном до эмоциональной дистанции и проблем в интимной жизни.

Читать полностью » Эндокринолог рассказала, как сон и стресс повышают риск диабета сегодня в 22:28

Каждый день риска: какие привычки незаметно подталкивают к диабету

Какие привычки незаметно подталкивают к диабету второго типа и как простые изменения образа жизни помогают снизить риск тяжёлого заболевания

Читать полностью » Гинеколог Казер предупредила об опасностях чрезмерного секса 04.09.2025 в 23:36

Оргазм с побочками: чем грозит избыток интимной близости

Гинеколог Стефани Казер объяснила, чем опасен избыток секса: от мышечных спазмов и инфекций до травм гениталий. Норма у каждого индивидуальна.

Читать полностью » Дерматолог Михайлова рассказала, как защитить кожу осенью вчера в 23:16

Холодный воздух — горячая проблема: чем грозит коже сезон перемен

Дерматолог Наталья Михайлова рассказала, как ухаживать за кожей осенью: эмоленты, правильное питание и контроль стресса помогут снизить риск дерматита.

Читать полностью » Дерматологи: увлажнение и питание помогают сохранить загар после лета вчера в 23:16

Летний загар не обязан исчезать: как сохранить сияющую кожу до октября

Устали прощаться с золотистым загаром? Узнайте, как сохранить летний бронзовый оттенок кожи дольше. Правильное увлажнение, пилинг, питание и здоровый образ жизни – ваши главные помощники в продлении эффекта солнечных дней. Поддержите сияние вашей кожи!

Читать полностью » Врачи предупредили о рисках и бесполезности добавок с янтарной кислотой для здоровых людей вчера в 23:11

Янтарная кислота: панацея или маркетинговый миф

Янтарная кислота обещает бодрость и защиту от стресса, но научные данные говорят иное. Разбираем, где правда, а где маркетинговые обещания.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Тульской области водителя лишили прав на год за наезд на кота
Авто и мото

В Иркутской области открыли самый длинный автотуристический маршрут России на 1720 км
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Садоводство

Агрономы напоминают: аллиум не рекомендуется сажать рядом с бобовыми и капустой
Садоводство

Долгоносик может уничтожить будущий урожай клубники: вот как этого избежать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet