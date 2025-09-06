Советы бабушек против здравого смысла: какие традиции в уходе за детьми вредны

Начало родительства почти всегда сопровождается наплывом советов от бабушек, друзей и знакомых. Многие рекомендации передаются "по наследству", но далеко не все из них полезны. Врач и автор книги "Мамочек жалко!" Алексей Раншаков рассказал о самых распространённых мифах, связанных с уходом за младенцами.

Нужно ли кутать ребёнка

Одним из популярных заблуждений остаётся убеждение, что малыша необходимо кутать, чтобы защитить от холода.

"Раньше детей кутали, потому что температура была не постоянной — печь остыла и наполз холод. Но сейчас, при центральном отоплении, когда зимой и летом в квартирах комфортная температура, никаких сквозняков сквозь пластиковые окна, кутать ребенка точно не надо!" — пояснил врач Алексей Раншаков.

По словам специалиста, перегрев приносит гораздо больше вреда: ребёнок начинает потеть, становится капризным, хуже спит и мочится.

Миф о монетке и "манипуляциях"

Некоторые родители по-прежнему прибегают к старому способу — прикладывать монетку на пупок. Однако врач подчёркивает, что пупочная грыжа у малышей — явление частое и совершенно безопасное, и никакие "народные" методы её не устраняют.

Не менее важно разрушить миф о том, что плач младенца — это манипуляция. В действительности это единственный способ ребёнка сообщить о дискомфорте и привлечь внимание родителей.

Правда о массаже

Многие мамы считают, что массаж необходим для ускоренного развития. Однако научных доказательств этой теории нет.

Раншаков отмечает, что малышу достаточно материнской ласки и простых поглаживаний. Все основные навыки — переворачивание, сидение, ползание и первые шаги — ребёнок осваивает самостоятельно, в своё время, без помощи массажистов.

Итоги

Советы "по старинке" не всегда актуальны в современных условиях. Родителям важно ориентироваться на достоверные медицинские данные, а не на мифы, которые могут мешать нормальному развитию ребёнка.