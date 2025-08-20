Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машина
Стиральная машина
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:14

Тонкая кожа ребёнка впитывает всё: как не навредить при стирке

Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка

Уход за детской одеждой — это не только вопрос чистоты, но и здоровья. Деликатная кожа ребёнка и формирующийся иммунитет требуют особого подхода: важно не просто отстирать пятна, но и сделать вещи безопасными для использования.

Почему нужен особый уход

К "детским вещам" относится всё, что соприкасается с кожей малыша: одежда, бельё, пелёнки, полотенца, игрушки.

У новорождённых кожа тонкая и уязвимая, она легко впитывает остатки моющих средств. Даже небольшое количество химии может вызвать раздражение или аллергию. Добавим сюда привычку малышей тянуть всё в рот — и становится понятно, почему обычные порошки и кондиционеры не подходят.

Как выбрать безопасное средство

Обычные стиральные порошки содержат фосфаты, хлор, красители, отдушки и оптические отбеливатели — всё это вредно для ребёнка.

Чтобы точно не ошибиться, стоит выбирать специальные средства для детей или людей с чувствительной кожей. Такие гели и порошки гипоаллергенны и безопасны.

В составе должны быть:

  • мягкие ПАВы растительного происхождения,
  • кислородные отбеливатели для сложных пятен,
  • натуральные экстракты (ромашка, алоэ),
  • щадящие антибактериальные компоненты.

Не должно быть: хлора, фосфатов, энзимов, отдушек, красителей.

Что выбрать: порошок, гель или мыло?

  • Жидкие гели — лучший вариант: легко выполаскиваются, не оставляют осадка.
  • Порошки — допустимы, но требуют двойного полоскания.
  • Детское мыло — подходит для ручной стирки.

Хозяйственное мыло не годится: щёлочь в его составе может вызвать раздражение.

Основные правила стирки

  • Температура: до 3 месяцев — стирайте при 60 °C (если ткань выдерживает);
    старше 3 месяцев — 40 °C достаточно, но постельное бельё и полотенца периодически лучше прогонять при 60 °C.
  • Предварительное замачивание: при сильных загрязнениях оставьте вещи на 30-60 минут с небольшим количеством геля.
  • Полоскание: всегда используйте дополнительное — остатки средств должны быть полностью удалены.

Кондиционер для белья: можно или нельзя?

Обычные кондиционеры содержат отдушки и силиконы — они плохо вымываются и могут навредить.

Разрешены только специальные детские средства с маркировкой "0+" и без запаха. Но даже их используйте в минимальном количестве и с дополнительным полосканием.

Сушка и глажка

  • Сушка: лучше всего — на свежем воздухе, но без прямого солнца. Вещи новорождённых развешивайте отдельно от остального белья. Если сушите дома — регулярно проветривайте. Сушильная машина допустима, если она чистая от пыли и ворса.
  • Глажка: для малышей до 2-3 месяцев обязательна (дополнительная дезинфекция). Постельное бельё, пелёнки и одежду для новорождённых гладьте с обеих сторон. Для детей постарше можно отказаться, но нижнее бельё лучше проглаживать.

Советы на каждый день

  1. Стирайте новые вещи перед первой ноской.
  2. Отдельная стирка: не смешивайте взрослые и детские вещи.
  3. Не копите бельё: лучше стирать чаще и небольшими партиями.
  4. Обязательно стирайте мягкие игрушки.
  5. Проверяйте ярлыки и следуйте рекомендациям производителя.

Итог

Стирка детских вещей — это про безопасность, а не просто чистоту. Гипоаллергенные средства, правильная температура, дополнительное полоскание и аккуратная сушка помогают защитить кожу ребёнка и сохранить здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ТОП-5 ошибок при эксплуатации холодильника, которые сокращают его срок службы сегодня в 14:33

Ошибки в обращении с холодильником, которые обходятся слишком дорого

ТОП-5 ошибок при эксплуатации холодильника: что делать нельзя, чтобы техника работала дольше и не пришлось тратить деньги на ремонт.

Читать полностью » Как выбрать современный холодильник: классический или side-by-side сегодня в 13:29

Вертикальный или двухдверный: какой холодильник подходит именно вам

Вертикальный холодильник или side-by-side: какой выбрать? Разбираем плюсы и минусы обоих форматов и что реально удобнее для семьи и квартиры.

Читать полностью » ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы холодильника сегодня в 12:28

Холодильник проработал 15 лет: привычки, которые реально помогают

ТОП-7 привычек, которые продлевают жизнь холодильнику. Простые шаги, которые помогут избежать поломок и сохранить свежесть продуктов дольше.

Читать полностью » Наледь в морозильнике: как правильно бороться и когда звонить в сервис сегодня в 11:25

Морозильник оброс льдом: как я боролся с наледью и что помогло

Наледь в морозильнике: как правильно с ней бороться, что помогает надолго, и когда пора вызывать сервис или задуматься о замене холодильника.

Читать полностью » Что делать, если в морозильнике появился запах: проверенные шаги сегодня в 10:23

Запах исчез за выходные: мой опыт борьбы с морозильником

Личный опыт: как я избавился от неприятного запаха в морозильнике. Что помогло быстро вернуть свежесть и сохранить продукты без постороннего запаха.

Читать полностью » ТОП-5 ошибок при заморозке овощей и фруктов в домашних условиях сегодня в 9:21

Почему ягоды превратились в лёд: главные ошибки заморозки дома

ТОП-5 ошибок при заморозке овощей и фруктов: что делать нельзя и как сохранить вкус, текстуру и пользу продуктов при хранении в морозильнике.

Читать полностью » Организация морозильника: как правильно раскладывать продукты сегодня в 8:19

Больше не забываю про продукты на полгода: мой способ организации морозильника

Как правильно организовать морозильник: простая схема хранения продуктов, чтобы не терять их и всегда помнить, что где лежит.

Читать полностью » Как правильно мыть холодильник, чтобы неприятные запахи не вернулись сегодня в 7:17

Запах ушёл и не вернулся: мой способ чистки холодильника

Простая инструкция: как правильно мыть холодильник, чтобы запахи не возвращались. Проверенный способ, который помогает сохранить свежесть надолго.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ
Еда

Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту
Садоводство

Дачники в Ульяновской области совмещают клумбы с мини-огородами
Питомцы

Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица
Спорт и фитнес

Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности
Красота и здоровье

Сексолог Джесс О’Рейли: после 70 лет интимная жизнь становится глубже и эмоциональнее
Туризм

Тайна невидимых уголков Италии: 99% страны еще не исследованы
Наука и технологии

Норвежские исследователи раскрыли данные о климатических изменениях в Арктике 75 тысяч лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru