От пеленального столика до манежа: что можно получить без затрат в Пензенской области
С сентября 2025 года в районах Пензенской области начнёт работу сервис бесплатного проката вещей для младенцев. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в соцсетях.
Масштаб проекта
-
На реализацию выделено более 42 млн рублей.
-
Пункты проката разместят на базе центров социального обслуживания населения.
-
Планируется, что в течение года услугой смогут воспользоваться около 1,5 тыс. семей.
Где заработает прокат
-
Один пункт уже работает в центре срочной социальной помощи в Октябрьском районе Пензы.
-
До конца года появятся ещё три точки - в Ленинском, Железнодорожном и Первомайском районах города.
-
Сервис охватит все районы области.
Что можно взять напрокат
Семьям будут предоставлять вещи первой необходимости для малышей. В списке 26 позиций, среди них:
-
коляски,
-
кроватки,
-
столики для кормления и пеленания,
-
ходунки,
-
манежи и др.
Кто сможет воспользоваться
Право на поддержку получат:
-
одинокие родители,
-
студенческие и многодетные семьи,
-
семьи участников СВО,
-
семьи с детьми-инвалидами,
-
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Вещи будут выдаваться по заявлению и при наличии подтверждающих документов.
