От пеленального столика до манежа: что можно получить без затрат в Пензенской области

С сентября 2025 года в районах Пензенской области начнёт работу сервис бесплатного проката вещей для младенцев. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в соцсетях.

Масштаб проекта

На реализацию выделено более 42 млн рублей .

Пункты проката разместят на базе центров социального обслуживания населения .

Планируется, что в течение года услугой смогут воспользоваться около 1,5 тыс. семей.

Где заработает прокат

Один пункт уже работает в центре срочной социальной помощи в Октябрьском районе Пензы.

До конца года появятся ещё три точки - в Ленинском, Железнодорожном и Первомайском районах города.

Сервис охватит все районы области.

Что можно взять напрокат

Семьям будут предоставлять вещи первой необходимости для малышей. В списке 26 позиций, среди них:

коляски,

кроватки,

столики для кормления и пеленания,

ходунки,

манежи и др.

Кто сможет воспользоваться

Право на поддержку получат:

одинокие родители,

студенческие и многодетные семьи,

семьи участников СВО,

семьи с детьми-инвалидами,

граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Вещи будут выдаваться по заявлению и при наличии подтверждающих документов.