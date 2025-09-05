Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
соска
соска
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

От пеленального столика до манежа: что можно получить без затрат в Пензенской области

В Пензенской области с сентября заработает прокат вещей для младенцев — губернатор Мельниченко

С сентября 2025 года в районах Пензенской области начнёт работу сервис бесплатного проката вещей для младенцев. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в соцсетях.

Масштаб проекта

  • На реализацию выделено более 42 млн рублей.

  • Пункты проката разместят на базе центров социального обслуживания населения.

  • Планируется, что в течение года услугой смогут воспользоваться около 1,5 тыс. семей.

Где заработает прокат

  • Один пункт уже работает в центре срочной социальной помощи в Октябрьском районе Пензы.

  • До конца года появятся ещё три точки - в Ленинском, Железнодорожном и Первомайском районах города.

  • Сервис охватит все районы области.

Что можно взять напрокат

Семьям будут предоставлять вещи первой необходимости для малышей. В списке 26 позиций, среди них:

  • коляски,

  • кроватки,

  • столики для кормления и пеленания,

  • ходунки,

  • манежи и др.

Кто сможет воспользоваться

Право на поддержку получат:

  • одинокие родители,

  • студенческие и многодетные семьи,

  • семьи участников СВО,

  • семьи с детьми-инвалидами,

  • граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Вещи будут выдаваться по заявлению и при наличии подтверждающих документов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

СФР напомнил о сроке отказа от набора соцуслуг: остался месяц до срока подачи заявления вчера в 18:11

До 30 сентября нужно решить: лекарства и путёвки или ежемесячные выплаты

Россияне до конца сентября должны выбрать, как получать набор соцуслуг — деньгами или в натуральной форме. Что входит в НСУ и сколько составит выплата?

Читать полностью » Эксперт предупредила о росте кибермошенничества и уходе преступников в онлайн вчера в 17:11

Звонки от "банков" уходят в прошлое, а риски только растут: появилась новая угроза для россиян

Эксперты предупреждают: телефонные схемы уходят в прошлое, а в ближайшие годы Россию ждёт настоящий бум кибермошенничества.

Читать полностью » СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь вчера в 16:06

Все даты сентября: когда ждать деньги пенсионерам и семьям с детьми

Соцфонд назвал даты сентябрьских выплат в Пензенской области: когда перечислят пенсии, маткапитал и пособия на детей и беременных.

Читать полностью » В Кузнецке внедрят проект по повышению физподготовки школьников — Златогорский вчера в 15:33

В Кузнецке школьников будут оценивать не только по предметам, но и по подтягиваниям

В Кузнецке запускают проект по развитию физподготовки школьников. Школы и педагоги с лучшими результатами получат премии и спортинвентарь.

Читать полностью » В лесах Пензенской области обнаружен новый вид переносчика боррелиоза вчера в 15:16

В лесах Пензы новый враг: эти насекомые кусают хуже клещей

В лесах Пензенской области появились лосиные мухи — опасные переносчики боррелиоза. Репелленты на них почти не действуют, а избавиться крайне трудно.

Читать полностью » В школах России вместо звонков будут звучать современные песни — Минпросвещения вчера в 14:13

"Катюша" и "Азбука" вместо трели: чем удивят школьные перемены

В сентябре в российских школах вместо звонков вновь зазвучат песни — от современных детских композиций до классики. Что изменит проект «Мелодии вместо звонков»?

Читать полностью » Задолженность пензенцев по кредитам на 1 июля 2025 года достигла 234 млн рублей — Росстат вчера в 13:11

Пензенцы должны меньше всех: как регион обошёл соседей по долгам

Жители Пензенской области должны банкам 234 млн руб., при этом их долговая нагрузка одна из самых низких в ПФО. Почему регион оказался в числе аутсайдеров?

Читать полностью » Росстат сообщил о росте зарплат в Пензенской области до 63,9 тыс. рублей вчера в 12:11

64 тысячи против 96: как живут жители Пензенской области на фоне остальной России

Средняя зарплата в Пензенской области выросла на 18,3% и составила 63 956 руб., но остаётся ниже среднероссийского уровня — чем это объясняется?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Упражнения для рук без оборудования: врачи назвали эффективный комплекс на 10 минут
Красота и здоровье

Врачи: сочетание яиц с кофе снижает усвоение кальция и железа почти на 80%
Садоводство

Специалисты Planeta Jardin: цитрусовая кожура защитит растения от муравьёв и тли
Питомцы

Подготовка кошачьего лотка перед зимой обеспечивает питомцу комфорт и чистоту
Авто и мото

Эксперт Турсунова: перелив масла вызывает течи, нагар и риск заклинивания турбины
Наука и технологии

Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека
Спорт и фитнес

Упражнения для улучшения баланса и устойчивости рекомендовали врачи
Дом

Дизайнер Анатолий Губанов рассказал, как правильно обустроить маленькую кухню
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet