Ложка этого питания — и у питомца проблемы с печенью и желудком: что не стоит давать

Собаки давно стали для нас не просто питомцами, а настоящими членами семьи. Поэтому, заботясь об их питании, многие хозяева стараются выбрать только самое лучшее. Нередко взгляд падает на продукты, которые считаются максимально безопасными — например, детское питание. Ведь логично предположить: если оно подходит младенцам, значит, не навредит и собаке. Однако специалисты уверяют, что не всё так просто, и в вопросе стоит разобраться глубже.

Почему хозяева дают собакам детское питание

Причин, по которым владельцы выбирают для питомцев детские пюре или каши, несколько.

Существует распространённое мнение, что детское питание проходит строгий контроль качества. Оно удобно в использовании — не требует приготовления, легко хранится и имеет мягкую консистенцию. Стоимость таких продуктов сравнительно доступна.

Особенно часто к детскому питанию прибегают владельцы щенков или собак, у которых есть проблемы с зубами и пережёвыванием твёрдой пищи. Пюре из мяса и овощей также иногда дают питомцам после операций или при заболеваниях ротовой полости.

Мнение ветеринаров

Эксперты предупреждают: подобные продукты допустимы только как временное решение или лакомство, но не как основа рациона.

"Детское питание создано исходя из совершенно иных потребностей, нежели те, что имеют домашние хищники", — пояснил американский ветеринар и журналист в области ветеринарной медицины Джефф Вербер.

По словам специалиста, в таких продуктах практически отсутствует необходимый уровень животного белка и жиров. Зато они часто богаты крахмалом и злаками, которые собакам пользы не приносят. При регулярном кормлении это может привести к дефициту важных веществ и сбоям в обмене веществ.

Опасные продукты из линейки детского питания

Отдельного упоминания заслуживают молочные смеси, каши и творожки. Они нередко содержат добавленный сахар, а также лактозу. Для щенков это может быть приемлемо, но взрослые собаки уже в 7-8 месяцев утрачивают способность усваивать молочный сахар. В результате появляются диарея, вздутие, боли и другие расстройства пищеварения.

Не менее вредны для собак продукты на основе злаков и крахмала. Эти компоненты быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к набору веса и повышает риск диабета.

В чём плюсы и минусы

Несомненно, у детского питания есть преимущества: оно полностью готово к употреблению, имеет нежную текстуру и легко усваивается. В ситуациях, когда собака ослаблена болезнью или возрастом, это может оказаться удобным подспорьем. Однако в долгосрочной перспективе такая еда не удовлетворяет потребности организма питомца.

Чем заменить детское питание

Для тех, кто ищет безопасный и удобный вариант, в зоомагазинах представлен огромный выбор консервов и влажных рационов для собак. Их рецептура разрабатывается с учётом рекомендаций авторитетных организаций, таких как AAFCO и FDA. В отличие от детских пюре, специализированные корма сбалансированы по белкам, жирам, витаминам и минералам, что полностью покрывает потребности животного.

Разнообразие консистенций позволяет подобрать оптимальный вариант даже для собак с чувствительным пищеварением или привередливым вкусом.

Но в любом случае такие продукты допустимы лишь эпизодически и малыми порциями. Постоянное кормление детскими пюре может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.