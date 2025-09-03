Ложка этого питания — и у питомца проблемы с печенью и желудком: что не стоит давать
Собаки давно стали для нас не просто питомцами, а настоящими членами семьи. Поэтому, заботясь об их питании, многие хозяева стараются выбрать только самое лучшее. Нередко взгляд падает на продукты, которые считаются максимально безопасными — например, детское питание. Ведь логично предположить: если оно подходит младенцам, значит, не навредит и собаке. Однако специалисты уверяют, что не всё так просто, и в вопросе стоит разобраться глубже.
Почему хозяева дают собакам детское питание
Причин, по которым владельцы выбирают для питомцев детские пюре или каши, несколько.
-
Существует распространённое мнение, что детское питание проходит строгий контроль качества.
-
Оно удобно в использовании — не требует приготовления, легко хранится и имеет мягкую консистенцию.
-
Стоимость таких продуктов сравнительно доступна.
Особенно часто к детскому питанию прибегают владельцы щенков или собак, у которых есть проблемы с зубами и пережёвыванием твёрдой пищи. Пюре из мяса и овощей также иногда дают питомцам после операций или при заболеваниях ротовой полости.
Мнение ветеринаров
Эксперты предупреждают: подобные продукты допустимы только как временное решение или лакомство, но не как основа рациона.
"Детское питание создано исходя из совершенно иных потребностей, нежели те, что имеют домашние хищники", — пояснил американский ветеринар и журналист в области ветеринарной медицины Джефф Вербер.
По словам специалиста, в таких продуктах практически отсутствует необходимый уровень животного белка и жиров. Зато они часто богаты крахмалом и злаками, которые собакам пользы не приносят. При регулярном кормлении это может привести к дефициту важных веществ и сбоям в обмене веществ.
Опасные продукты из линейки детского питания
Отдельного упоминания заслуживают молочные смеси, каши и творожки. Они нередко содержат добавленный сахар, а также лактозу. Для щенков это может быть приемлемо, но взрослые собаки уже в 7-8 месяцев утрачивают способность усваивать молочный сахар. В результате появляются диарея, вздутие, боли и другие расстройства пищеварения.
Не менее вредны для собак продукты на основе злаков и крахмала. Эти компоненты быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к набору веса и повышает риск диабета.
В чём плюсы и минусы
Несомненно, у детского питания есть преимущества: оно полностью готово к употреблению, имеет нежную текстуру и легко усваивается. В ситуациях, когда собака ослаблена болезнью или возрастом, это может оказаться удобным подспорьем. Однако в долгосрочной перспективе такая еда не удовлетворяет потребности организма питомца.
Чем заменить детское питание
Для тех, кто ищет безопасный и удобный вариант, в зоомагазинах представлен огромный выбор консервов и влажных рационов для собак. Их рецептура разрабатывается с учётом рекомендаций авторитетных организаций, таких как AAFCO и FDA. В отличие от детских пюре, специализированные корма сбалансированы по белкам, жирам, витаминам и минералам, что полностью покрывает потребности животного.
Разнообразие консистенций позволяет подобрать оптимальный вариант даже для собак с чувствительным пищеварением или привередливым вкусом.
Но в любом случае такие продукты допустимы лишь эпизодически и малыми порциями. Постоянное кормление детскими пюре может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
