Уборка ванной
© freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:03

Купание может закончиться болезнью: как обезопасить ванну для малыша

Кожа младенца в разы чувствительнее взрослой, а иммунная система только формируется. Поэтому даже такая, казалось бы, простая процедура, как купание, требует особой подготовки — особенно когда речь идёт о чистоте ванны.

Своими рекомендациями делится педиатр Марина Гурова.

Дезинфекция — обязательна

"У маленьких детей ещё не сформировался иммунитет — и подцепить инфекцию им гораздо проще", — объясняет специалист.

Перед каждым купанием ванну необходимо обрабатывать дезинфицирующим средством. Это помогает исключить риск заражения грибками, бактериями и другими возбудителями, которые могут оставаться на поверхности даже визуально чистой ванны.

Чем лучше чистить?

  • Используйте средства с антибактериальными и противогрибковыми компонентами.
  • Отдавайте предпочтение гелям, а не порошкам — они меньше пылят, лучше растворяются и легче смываются.

Как смывать средство правильно?

  • Не ограничивайтесь просто ополаскиванием душем.
  • Обязательно используйте губку или салфетку из микрофибры, чтобы удалить все остатки чистящего средства с поверхности ванны.
  • После чистки хорошо проветрите ванную комнату — пары бытовой химии могут вызвать у ребёнка аллергию или раздражение дыхательных путей.

Вывод

Чистая ванна — это не просто гигиенический стандарт, а важный элемент заботы о здоровье малыша. Обрабатывайте ванну перед каждым купанием, выбирайте безопасные средства и тщательно всё смывайте — и купание принесёт только радость.

