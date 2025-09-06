Родился детёныш альпаки: мягкая шерсть и нежный характер покорили гостей

В зоопарке Бургаса произошло событие, которое уже успело привлечь внимание всех посетителей. Здесь родился детёныш альпаки — необычайно нежный и пушистый.

Новый обитатель с первых дней вызывает умиление у каждого, кто его видит. Белоснежная малышка буквально пленяет своей мягкой шерстью и милыми манерами.

Радость для всех гостей

Сотрудники зоопарка отмечают, что маленькая альпака сразу стала любимицей публики.

"Познакомьтесь с малышом — гарантируем, вы влюбитесь в него с первого взгляда", — приглашают в зоопарке.

Сейчас малышка ждёт, когда её приёмные родители выберут подходящее имя. Это добавляет ещё больше интриги к появлению нового пушистого жителя.

Почему альпаки особенные

Альпака — одомашненное копытное животное, родина которого — высокогорья Анд. Их разводят на высоте от 3500 до 5000 метров в Эквадоре, Перу, Чили, Аргентине и Боливии.

Особая ценность альпаки — её шерсть. Она легче овечьей, при этом сохраняет тепло и встречается в 24 натуральных оттенках. Именно за это альпак высоко ценят во всём мире.