Родился детёныш альпаки: мягкая шерсть и нежный характер покорили гостей
В зоопарке Бургаса произошло событие, которое уже успело привлечь внимание всех посетителей. Здесь родился детёныш альпаки — необычайно нежный и пушистый.
Новый обитатель с первых дней вызывает умиление у каждого, кто его видит. Белоснежная малышка буквально пленяет своей мягкой шерстью и милыми манерами.
Радость для всех гостей
Сотрудники зоопарка отмечают, что маленькая альпака сразу стала любимицей публики.
"Познакомьтесь с малышом — гарантируем, вы влюбитесь в него с первого взгляда", — приглашают в зоопарке.
Сейчас малышка ждёт, когда её приёмные родители выберут подходящее имя. Это добавляет ещё больше интриги к появлению нового пушистого жителя.
Почему альпаки особенные
Альпака — одомашненное копытное животное, родина которого — высокогорья Анд. Их разводят на высоте от 3500 до 5000 метров в Эквадоре, Перу, Чили, Аргентине и Боливии.
Особая ценность альпаки — её шерсть. Она легче овечьей, при этом сохраняет тепло и встречается в 24 натуральных оттенках. Именно за это альпак высоко ценят во всём мире.
