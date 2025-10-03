Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вакцинация пожилых людей
Вакцинация пожилых людей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:47

Бабушкины щи не спасут от гриппа: укол работает надёжнее

Вакцинация остаётся ключевой мерой профилактики опасных заболеваний у пожилых россиян — Роспотребнадзор

Вакцинация остаётся одной из главных мер защиты для пожилых людей. С возрастом иммунитет ослабевает, и даже обычный грипп может привести к тяжёлым осложнениям. Поэтому Роспотребнадзор напоминает: старшему поколению важно своевременно делать все ключевые прививки.

Сравнение основных прививок для пожилых

Вакцина Периодичность Особенности
Грипп ежегодно, осенью формирует защиту к эпидемии
Пневмококковая инфекция раз в 5 лет особенно важна при хронических болезнях
Дифтерия и столбняк каждые 10 лет поддержание базового иммунитета
Жёлтая лихорадка 1 раз, перед поездкой в эндемичные регионы вакцина нужна минимум за 3 недели до выезда
Клещевой энцефалит курс и ревакцинация актуально для жителей эндемичных территорий

Советы шаг за шагом

  1. Начните с гриппа. Осенью обязательно прививайтесь, чтобы встретить эпидемию с защитой.

  2. Сделайте пневмококковую прививку. Особенно при хронических болезнях лёгких, сердца или ослабленном иммунитете.

  3. Не забывайте про ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Повтор каждые 10 лет.

  4. При планировании поездок уточните требования. В некоторых странах обязательна прививка от жёлтой лихорадки.

  5. Учитывайте региональные риски. В зонах клещевого энцефалита делайте прививку зимой, чтобы к весне был иммунитет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать прививку от гриппа на зиму.
    Последствие: организм не успевает выработать защиту, риск тяжёлого течения болезни.
    Альтернатива: вакцинироваться в начале осени.

  • Ошибка: считать, что одна пневмококковая прививка действует на всю жизнь.
    Последствие: защита снижается, риск пневмонии возрастает.
    Альтернатива: ревакцинация каждые 5 лет.

  • Ошибка: игнорировать прививки от "редких" инфекций.
    Последствие: опасность заражения при поездках или проживании в эндемичных зонах.
    Альтернатива: делать необходимые прививки по региональным и международным требованиям.

А что если…

А что если пожилой человек принимает много лекарств и сомневается в вакцинации? В этом случае нужно проконсультироваться с врачом: большинство вакцин совместимы с хронической терапией, а прививка снижает риск осложнений, которые как раз особенно опасны при полипрагмазии.

Плюсы и минусы вакцинации в старшем возрасте

Плюсы Минусы
Снижение риска тяжёлых инфекций Возможны кратковременные побочные реакции
Предотвращение осложнений при хронических болезнях Нужна регулярность и учёт противопоказаний
Возможность комбинированной иммунизации (грипп + пневмококк) Требуется контроль у врача
Защита при поездках и в эндемичных регионах Иногда ограниченный доступ к вакцинам

FAQ

Можно ли привиться от гриппа и пневмококка одновременно?
Да, это безопасно и усиливает защиту от осложнений.

Когда лучше делать прививку от клещевого энцефалита?
Зимой, чтобы к весне иммунитет был готов к периоду активности клещей.

Нужна ли прививка от жёлтой лихорадки всем?
Нет, только при поездках в страны, где она обязательна.

Мифы и правда

  • Миф: пожилым людям уже поздно делать прививки.
    Правда: именно у них риск осложнений выше, и вакцинация особенно нужна.

  • Миф: от гриппа всё равно болеют, значит, прививка бесполезна.
    Правда: вакцина снижает тяжесть болезни и защищает от осложнений.

  • Миф: пневмококковая инфекция угрожает только детям.
    Правда: у пожилых риск пневмонии и сепсиса особенно высок.

Исторический контекст

  1. Первые массовые прививки от гриппа в СССР начали применять в 1960-х годах.

  2. Вакцинация от пневмококка для взрослых активно внедряется в России с начала 2010-х.

  3. Опыт пандемий (например, COVID-19) показал: прививки в старшем возрасте критически важны для сохранения здоровья.

Три интересных факта

  1. У пожилых людей пневмония занимает одно из первых мест среди причин госпитализаций зимой.

  2. Прививка от гриппа снижает смертность среди старшего поколения на 40-60%.

  3. Вакцинацию против столбняка в преклонном возрасте часто недооценивают, хотя риск заражения сохраняется при любой травме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Онколог Магомед Сулиманов: грудные импланты требуют регулярного наблюдения у маммолога сегодня в 14:10

Эстетика или риск: чем опасны грудные импланты для здоровья

Импланты груди могут вызывать хроническое воспаление и повышают риск редкой лимфомы. Почему важно регулярно наблюдаться у маммолога?

Читать полностью » Антибиотики не помогают при вирусе Коксаки, требуется только поддерживающая терапия — Елена Мескина сегодня в 13:47

"Болезнь грязных рук" не сдаётся: как Коксаки портит школьные каникулы

Вирус Коксаки вновь фиксируют в регионах России. Почему лекарства от него не существует, и какие меры реально помогают при заболевании?

Читать полностью » Гинеколог Ольга Уланкина: рак молочной железы у женщин младше 40 лет встречается в каждом десятом случае сегодня в 13:15

Рак молочной железы моложеет: врачи назвали факторы риска и возраст первых диагнозов

Рак груди всё чаще диагностируют у женщин моложе 40 лет. Можно ли сохранить фертильность после лечения и какие методы сегодня используют врачи?

Читать полностью » Психотерапевт объяснил, как вести себя с постоянно недовольными людьми сегодня в 13:00

Ваш знакомый постянно жалуется? За этим может скрываться совсем не то, что вы думаете

Психотерапевт Александр Федорович прокомментировал NewsInfo непроходящее негодование на окружающий мир.

Читать полностью » Клещ не впивается сразу, у человека есть время для удаления — Павел Коробейников сегодня в 12:47

Тепло задержалось — и клещи тоже: новые всплески заражений путают даже врачей

Осенью в России неожиданно зафиксирован новый всплеск активности клещей. Узнайте, почему они так опасны и как защититься до первых снегов.

Читать полностью » Врач Мария Толстова: кофе из кофемашины повышает уровень вредного холестерина сегодня в 12:12

Одна привычка с утра — и уровень холестерина растёт незаметно

Кофе может повышать холестерин и содержать вредные вещества. Как выбрать способ приготовления, чтобы любимый напиток не навредил здоровью?

Читать полностью » Доктор Татьяна Шаповаленко: молочные продукты и бананы помогают лучше засыпать сегодня в 11:48

Бананы и орехи вместо котлет: какие продукты убаюкают лучше снотворного

Лёгкий ужин помогает быстрее заснуть и улучшает качество сна. Какие продукты стоит включить в вечернее меню, а от чего лучше отказаться?

Читать полностью » Гормональные изменения после сорока пяти лет вызывают бессонницу и ночные пробуждения сегодня в 11:47

Подушка не спасает, одеяло мешает: гормоны превращают ночь в испытание

После 45 лет многие женщины начинают плохо спать — пробуждения, тревожность, усталость. Как наладить сон и сохранить здоровье?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садовая фуксия хорошо развивается под кронами деревьев и сочетается с декоративной крапивой
Туризм

Термин «эко-домик» может означать отсутствие электричества и удобств — опыт арендаторов
Технологии

Роскачество: главная проблема рынка смартфонов — сокращение сроков программной поддержки
Питомцы

Шуршание и необычная текстура пакета привлекают кошек
Еда

Картофель с майонезом и помидорами в духовке получается сочным и румяным
Спорт и фитнес

Защитник СКА Бреннан Менелл подтвердил желание играть за сборную России
Еда

Торт Наполеон на творожном тесте получается мягким, ароматным и необычным
Наука

Археологи нашли гробницу Менодоры в древнем Силлионе и раскрыли её роль — Мурат Таскиран
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet