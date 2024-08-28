67-летняя жительница Арзамаса передала мошенникам 10 млн рублей, выделенные государством на покупку лекарств

В Арзамасе 67-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она передала им более 10 миллионов рублей, полученных от государства на покупку лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.
Пенсионерка самостоятельно обратилась в полицию и рассказала о совершённом преступлении. Около трёх недель назад ей позвонила неизвестная женщина и сказала, что её банковским сбережениям якобы угрожает опасность.
Неизвестная предложила перевести деньги на "безопасные счета". Следуя указаниям мошенницы, пенсионерка на следующий день сняла с банковского счёта более 5,9 миллиона рублей и передала их курьеру во дворе жилого дома.
Через две недели аферисты снова связались с пенсионеркой и убедили её перевести деньги. Через несколько дней женщина сняла крупную сумму и также передала её курьеру в указанном месте.
Все деньги, полученные женщиной, страдающей редким заболеванием, были выделены государством на покупку жизненно необходимых лекарств. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские уже задержали одного из курьеров и выяснили, что он передал деньги неизвестному мужчине в Москве, получив за это вознаграждение.
Фото: From Wikimedia Commons/ Usien (GNU Free Documentation License)
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