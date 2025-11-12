От блинов к свободе: новое поколение бабушек выбирает себя, а не кастрюли

Современные бабушки стремятся к самореализации и не хотят быть домработницами для детей и внуков, отметил психолог Андрей Зберовский. В беседе с NewsInfo эксперт объяснил, как в последние десятилетия изменился их статус и отношение к семье.

По словам психолога, в последнее время произошла настоящая трансформация образа бабушки. Теперь женщины старшего поколения стараются не ассоциировать себя с этим статусом.

"Современная бабушка, безусловно, позиционирует себя не как бабушка, а как женщина, взрослая в преклонных годах, но образ внешний другой. Современная бабушка молодится. Этот факт стал реальностью", — подчеркнул психолог.

Он отметил, что современное поколение бабушек живет по иным правилам: у них насыщенная жизнь, интересы и хобби, и они не спешат брать на себя роль помощниц по хозяйству.