Губернатор Астраханской области потребовал проверки после скандального "техасской вечеринки в ночном клубе "Бункер"

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин резко осудил скандальное мероприятие, которое прошло в ночном клубе "Бункер" в Астрахани.
Ранее в сети распространилась информация о том, что во время вечеринки, стилизованной под "техасский стиль, организаторы устроили конкурс, где участникам предлагалось снять с себя одежду, чтобы получить приз. В результате, два мужчины и две женщины полностью разделись и устроили танец.
"Произошедшее в ночном клубе "Бункер" — это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Бабушкин подчеркнул, что правоохранительные органы уже проводят проверку в заведении.
"Считаю необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России в нынешних условиях", — отметил Бабушкин.
Фото: commons. wikimedia.org/Insider (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Аргентине с 2 сентября снижен налог на импорт товаров на 10%
В Аргентине с 2 сентября будет снижен на 10% налог на импорт товаров, который был ранее увеличен этим же правительством в январе. Об этом сообщил министр экономики Луис Капуто. По его словам, ставка национального налога на импорт снизится с 17,5% до 7,5%, как и обещалось.
Санду довела Молдавию до "социальной войны"
Политика президента Молдавии Майи Санду привела к глубокой социальной напряженности и расколу молдавского общества, считает бывший премьер-министр Влад Филат.
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном
Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.
Росстат заявил о подорожании бензина
За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.