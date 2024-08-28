Губернатор Астраханской области потребовал проверки после скандального "техасской вечеринки в ночном клубе "Бункер"

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин резко осудил скандальное мероприятие, которое прошло в ночном клубе "Бункер" в Астрахани.

Ранее в сети распространилась информация о том, что во время вечеринки, стилизованной под "техасский стиль, организаторы устроили конкурс, где участникам предлагалось снять с себя одежду, чтобы получить приз. В результате, два мужчины и две женщины полностью разделись и устроили танец.

"Произошедшее в ночном клубе "Бункер" — это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Бабушкин подчеркнул, что правоохранительные органы уже проводят проверку в заведении.

"Считаю необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России в нынешних условиях", — отметил Бабушкин.

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