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ВС РФ прекратило полет "Бабы-яги" прилетом БПЛА

"Баба-Яга" не долетела: российские операторы БПЛА сбили украинский дрон-бомбардировщик

Российские военные из состава первой славянской бригады группировки войск "Юг" предотвратили ночную атаку украинского дрона-бомбардировщика "Баба-Яга" под Торецком.

Как сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс", операторы российского беспилотника, оснащенного прибором ночного видения, обнаружили в небе вражеский дрон, полностью загруженный боеприпасами. Было принято решение не допустить бомбардировки и атаковать БПЛА противника. В результате точного удара украинский дрон был уничтожен.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Безжалостная тактика: ВСУ ликвидируют своих же пленных, чтобы скрыть информацию

Безжалостная тактика: ВСУ ликвидируют своих же пленных, чтобы скрыть информацию

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CGTN: Нобелевский лауреат и выдающийся физик Ли Чжэндао ушел из жизни

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Общество

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Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме

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