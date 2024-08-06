ВС РФ прекратило полет "Бабы-яги" прилетом БПЛА

Как сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс", операторы российского беспилотника, оснащенного прибором ночного видения, обнаружили в небе вражеский дрон, полностью загруженный боеприпасами. Было принято решение не допустить бомбардировки и атаковать БПЛА противника. В результате точного удара украинский дрон был уничтожен.

Российские военные из состава первой славянской бригады группировки войск "Юг" предотвратили ночную атаку украинского дрона-бомбардировщика "Баба-Яга" под Торецком.

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