Российские военные из состава первой славянской бригады группировки войск "Юг" предотвратили ночную атаку украинского дрона-бомбардировщика "Баба-Яга" под Торецком.

Как сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс", операторы российского беспилотника, оснащенного прибором ночного видения, обнаружили в небе вражеский дрон, полностью загруженный боеприпасами. Было принято решение не допустить бомбардировки и атаковать БПЛА противника. В результате точного удара украинский дрон был уничтожен.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)