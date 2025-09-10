"Машина по подписке" для компаний: как новый тренд ломает старые привычки

За первые полгода 2025-го каршеринг в сегменте B2B в России показал резкий рост. Компании всё чаще предпочитают брать автомобили в аренду вместо того, чтобы содержать собственный парк. Такой формат оказался удобным и для малого бизнеса, и для крупных организаций: от строительства и логистики до банковской сферы.

Почему бизнес выбирает каршеринг

Главный фактор популярности — готовое решение "под ключ". Компания получает машину в нужный момент и в нужном количестве без забот о страховке, ремонте и сезонном обслуживании. При этом расходы предсказуемы, а сама аренда обходится дешевле, чем покупка и содержание корпоративного транспорта.

"Бизнес все чаще рассматривает каршеринг как эффективную альтернативу собственному автопарку. Предприниматели выбирают готовое решение, которое включает все необходимое — от страховки до технического обслуживания. Особенно популярен выделенный парк, когда компании берут машины в долгосрочную аренду. Это дает бизнесу все преимущества каршеринга — экономию и гарантированный доступ к транспорту в нужном количестве", — отметил директор департамента корпоративных продаж "Делимобиля" Артем Кузьмичев.

Динамика рынка

С января по июнь 2025 года число корпоративных клиентов в каршеринге выросло на 53%. При этом общая продолжительность поездок превысила 60 миллионов минут — это на 52% больше, чем годом ранее. Особенно быстро растёт сегмент долгосрочной аренды: количество компаний, оформивших машины на несколько месяцев, почти удвоилось.

Какие машины выбирают

Среди моделей, наиболее востребованных у бизнеса, выделяются сразу несколько направлений.

Для городских поездок популярна Kia Rio — экономичная и удобная в эксплуатации.

В сегменте грузоперевозок чаще берут Ford Transit и Atlant Sollers.

Для комбинированных задач и поездок на дальние расстояния хорошо подходят кроссоверы Geely Coolray и Haval Jolion.

Такая диверсификация объясняется разными потребностями: от поездок менеджеров по встречам до регулярной доставки товаров и строительных материалов.

Сферы применения

B2B-каршеринг востребован в отраслях, где транспорт — ключевой инструмент работы. Это:

строительные компании, которым нужны грузовики и фургоны. логистические и курьерские сервисы, где важна скорость доставки. торговые фирмы и дистрибьюторы. банковская сфера — для передвижения сотрудников и перевозки документов.

По словам аналитиков, интерес к аренде машин растёт даже у небольших предпринимателей, которые раньше могли позволить себе только один-две машины в собственности. Теперь они используют сразу несколько автомобилей, распределяя их по задачам.