Квадрокоптер, принадлежащий армянской армии, предпринял попытку выполнить разведывательный полет над позициями азербайджанских военных в районе Лачинского района, — Сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Квадрокоптер был обнаружен подразделениями азербайджанской армии 28 июля примерно в 17:40 по местному времени. Военным удалось обнаружить и перехватить беспилотный летательный аппарат с помощью специальных технических средств. В результате, квадрокоптер был выведен с территории Армении.
Фото: From Wikimedia Commons/ Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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