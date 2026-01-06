Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Азербайджана
Флаг Азербайджана
Флаг Азербайджана
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:48

Рост должен быть естественным: загадочная формула президента Азербайджана для спасения экономики

Падение нефтедобычи снижает показатели ВВП Азербайджана — Алиев

Естественное снижение нефтедобычи стало для Азербайджана фактором давления на экономические показатели, но власти рассчитывают переломить динамику за счёт стабилизации добычи и роста газового сектора. Об этом сообщает Interfax. ru со ссылкой на интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам. По его словам, сокращение добычи нефти отражается на уровне ВВП, однако нефтегазовый сектор в целом демонстрирует рост, а государство ведёт работу, чтобы удержать нефтяные объёмы и увеличить добычу газа.

Алиев отметил, что экономике нужна дополнительная динамика, но рост, по его формулировке, должен быть "естественным". Он подчеркнул, что при стабилизации нефтедобычи темпы роста ВВП Азербайджана могут стать выше. При этом власти рассчитывают, что увеличение газовой добычи станет одним из факторов, способных поддержать общие макропоказатели страны.

Почему снижение нефтедобычи бьёт по ВВП

Президент Азербайджана назвал проблему "естественного снижения добычи нефти" ключевой для текущего периода. По его словам, именно этот фактор уменьшает показатели ВВП. Однако в нефтегазовом секторе динамика остаётся положительной: за 11 месяцев показатель ВВП в отрасли вырос на 3,2%, что Алиев оценил как неплохой результат.

"Есть одна проблема — естественное снижение добычи нефти. Это снижает показатели нашего ВВП. Но если посмотреть на ВВП в нефтегазовом секторе, то за 11 месяцев он вырос на 3,2%, что неплохо. Он может быть выше, и, вероятно, будет выше. Также мы работаем над стабилизацией добычи нефти. Это возможно", — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он дал понять, что власти рассматривают стабилизацию добычи как достижимую задачу, которая должна повлиять на общие темпы роста.

Таким образом, нефтяной фактор остаётся для экономики двойственным: отрасль показывает рост, но физическое снижение добычи сдерживает общие показатели. В этом контексте планы по удержанию нефтяных объёмов становятся для властей не только отраслевой задачей, но и инструментом макроэкономической стабилизации.

Ставка на увеличение добычи газа

Отдельно Алиев подчеркнул работу по увеличению добычи природного газа. По его словам, именно рост газового сектора способен добавить экономике "дополнительную динамику", чтобы она могла расти. Президент при этом отметил, что такой рост должен быть "естественным", не уточняя конкретные механизмы, но обозначая общий курс на расширение газовой составляющей.

"Это также добавит дополнительную динамику нашей экономике, чтобы она могла расти. Но рост должен быть естественным", — заявил Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Он добавил, что по мере стабилизации нефтедобычи темпы роста ВВП Азербайджана будут выше. Это означает, что правительство рассматривает нефть и газ как взаимодополняющие элементы экономической траектории.

Статистика по добыче: нефть падает, газ растёт

Interfax.ru напоминает, что, по данным Госкомстата республики, добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года составила 25,33 млн тонн. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти цифры подтверждают тезис Алиева о снижении нефтедобычи как устойчивом факторе, а не разовом отклонении.

Добыча газа за тот же период, напротив, выросла на 0,9% и достигла 46,45 млрд кубометров. Показатели демонстрируют различную динамику двух ключевых сегментов отрасли. На этом фоне намерение стабилизировать нефтяные объёмы и параллельно наращивать газовую добычу выглядит как попытка сбалансировать структуру топливно-энергетического комплекса и снизить влияние нефтяного снижения на макроэкономику.

Читайте также

Действия США в Венесуэле указывают на формирование нового мирового порядка — Bloomberg вчера в 9:42
Сначала Венесуэла — дальше список станет длиннее: США подали опасный сигнал миру

Действия США в Венесуэле, по оценке Bloomberg, указывают на слом прежних правил мировой политики и формирование иной модели глобального влияния.

Читать полностью » В Японии продали тунца за рекордные 510 млн иен на аукционе — ТАСС вчера в 4:08
Рекорд держался десятилетиями — и рухнул в январе: японские торги переписали историю тунца

В Японии на первом аукционе 2026 года гигантский тунец ушёл за рекордные 510 млн иен — покупатели рассчитывают на удачу и очереди.

Читать полностью » Трамп заявил о готовности нефтяных компаний США вернуться в Венесуэлу — ТАСС вчера в 4:08
Америка снова смотрит на Каракас через нефть: Трамп заявил о планах добычи и ремонта инфраструктуры

Трамп заявил о готовности американских нефтяных компаний вернуться в Венесуэлу и восстанавливать инфраструктуру. Что стоит за этим сигналом?

Читать полностью » Трамп заявил об отсутствии необходимости в новом военном сценарии по Венесуэле — ТАСС вчера в 4:08
США были готовы продолжать — но остановились: Трамп не видит нужды в новом силовом шаге

Трамп заявил, что США не ожидают необходимости снова применять силу против Венесуэлы после захвата Мадуро. Комментарий прозвучал на борту самолёта.

Читать полностью » The Guardian описал рост давления на Зеленского из-за отсутствия выборов вчера в 3:37
Власть держится на военном режиме — и это трещит по нервам: Киев сталкивается с кризисом ожиданий

The Guardian пишет о тяжелом годе для Украины: давление из-за отсутствия выборов растет, а на фронте звучат слова о готовности к любым условиям.

Читать полностью » США допускают полномасштабную военную операцию в Венесуэле — министр Хегсет 04.01.2026 в 15:01
Вашингтон не собирается останавливаться: операция в Венесуэле может стать полномасштабной

Глава Пентагона допустил расширение операции США в Венесуэле и заявил о готовности армии к полномасштабным действиям.

Читать полностью » Удар США по Венесуэле называют сфабрикованным предлогом — подполковник Дэвис 04.01.2026 в 14:58
Операция без убедительной причины: внутри США заговорили о надуманной атаке на Венесуэлу

Бывший американский военный назвал атаку США на Венесуэлу сфабрикованной и усомнился в официальных мотивах Вашингтона.

Читать полностью » Сербия удваивает военные мощности за полтора года — президент Вучич 04.01.2026 в 14:54
Армия Сербии готовится к рывку: военные возможности планируют удвоить за полтора года

Сербия намерена за полтора года резко усилить армию, увеличив численность, вооружение и стратегические резервы.

Читать полностью »

