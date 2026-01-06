Рост должен быть естественным: загадочная формула президента Азербайджана для спасения экономики

Естественное снижение нефтедобычи стало для Азербайджана фактором давления на экономические показатели, но власти рассчитывают переломить динамику за счёт стабилизации добычи и роста газового сектора. Об этом сообщает Interfax. ru со ссылкой на интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам. По его словам, сокращение добычи нефти отражается на уровне ВВП, однако нефтегазовый сектор в целом демонстрирует рост, а государство ведёт работу, чтобы удержать нефтяные объёмы и увеличить добычу газа.

Алиев отметил, что экономике нужна дополнительная динамика, но рост, по его формулировке, должен быть "естественным". Он подчеркнул, что при стабилизации нефтедобычи темпы роста ВВП Азербайджана могут стать выше. При этом власти рассчитывают, что увеличение газовой добычи станет одним из факторов, способных поддержать общие макропоказатели страны.

Почему снижение нефтедобычи бьёт по ВВП

Президент Азербайджана назвал проблему "естественного снижения добычи нефти" ключевой для текущего периода. По его словам, именно этот фактор уменьшает показатели ВВП. Однако в нефтегазовом секторе динамика остаётся положительной: за 11 месяцев показатель ВВП в отрасли вырос на 3,2%, что Алиев оценил как неплохой результат.

"Есть одна проблема — естественное снижение добычи нефти. Это снижает показатели нашего ВВП. Но если посмотреть на ВВП в нефтегазовом секторе, то за 11 месяцев он вырос на 3,2%, что неплохо. Он может быть выше, и, вероятно, будет выше. Также мы работаем над стабилизацией добычи нефти. Это возможно", — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он дал понять, что власти рассматривают стабилизацию добычи как достижимую задачу, которая должна повлиять на общие темпы роста.

Таким образом, нефтяной фактор остаётся для экономики двойственным: отрасль показывает рост, но физическое снижение добычи сдерживает общие показатели. В этом контексте планы по удержанию нефтяных объёмов становятся для властей не только отраслевой задачей, но и инструментом макроэкономической стабилизации.

Ставка на увеличение добычи газа

Отдельно Алиев подчеркнул работу по увеличению добычи природного газа. По его словам, именно рост газового сектора способен добавить экономике "дополнительную динамику", чтобы она могла расти. Президент при этом отметил, что такой рост должен быть "естественным", не уточняя конкретные механизмы, но обозначая общий курс на расширение газовой составляющей.

"Это также добавит дополнительную динамику нашей экономике, чтобы она могла расти. Но рост должен быть естественным", — заявил Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Он добавил, что по мере стабилизации нефтедобычи темпы роста ВВП Азербайджана будут выше. Это означает, что правительство рассматривает нефть и газ как взаимодополняющие элементы экономической траектории.

Статистика по добыче: нефть падает, газ растёт

Interfax.ru напоминает, что, по данным Госкомстата республики, добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года составила 25,33 млн тонн. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти цифры подтверждают тезис Алиева о снижении нефтедобычи как устойчивом факторе, а не разовом отклонении.

Добыча газа за тот же период, напротив, выросла на 0,9% и достигла 46,45 млрд кубометров. Показатели демонстрируют различную динамику двух ключевых сегментов отрасли. На этом фоне намерение стабилизировать нефтяные объёмы и параллельно наращивать газовую добычу выглядит как попытка сбалансировать структуру топливно-энергетического комплекса и снизить влияние нефтяного снижения на макроэкономику.