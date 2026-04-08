ОЭЗ «Кулибин»
Арсений Громов Опубликована 08.04.2026 в 16:14

Индустриальный гигант: в Нижегородской области достроили завод, куда вложили 3 миллиарда рублей

В Дзержинске Нижегородской области завершилось строительство промышленного объекта "Аксис", инвестиции в который составили 3 млрд рублей. Новое производство расположилось на территории особой экономической зоны "Кулибин", что подчеркивает вектор развития индустриального потенциала региона. Предприятие специализируется на выпуске широкой линейки твердосплавного инструмента, включая сверла, фрезы и высокотехнологичные вставки. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Реализация проекта позволит существенно расширить рынок оснастки и создать 442 новых рабочих места для квалифицированных специалистов. По словам руководителя дирекции по строительству особеной экономической зоны Виктора Кованова, возведение ключевого объекта уже завершено, а профильные службы выдали все необходимые разрешения для начала его эксплуатации.

Стратегия развития площадки подразумевает масштабирование мощностей через внедрение нескольких производственных очередей. Согласно заявлению руководства Корпорации развития Нижегородской области, в ближайшем будущем на прилегающих земельных участках планируется строительство еще трех аналогичных корпусов. Данный этап станет важным вкладом в укрепление промышленной инфраструктуры региона.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

