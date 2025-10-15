Космос раскрывает тайны: физики придумали, как поймать неуловимые частицы тёмной материи
Учёные из Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова и Санкт-Петербурга представили проект "Космологический Аксионный Саровский Галоскоп" (CASH) - уникальную установку, способную исследовать одну из самых неуловимых гипотетических частиц во Вселенной — аксион. Описание проекта опубликовано в журнале Physical Review D.
Что такое аксионы и зачем их искать
Аксионы — это гипотетические элементарные частицы, предложенные в 1970-х годах для объяснения симметрии сильных взаимодействий в квантовой хромодинамике. Позже выяснилось, что такие частицы идеально подходят на роль тёмной материи, составляющей около 85% всей массы Вселенной, но не взаимодействующей со светом.
Если аксионы действительно существуют, они должны иногда превращаться в фотоны при попадании в сильное магнитное поле. Именно это свойство и лежит в основе работы галоскопов — специализированных установок для их поиска.
"Мы не усиливаем сигнал, а просто считаем фотоны — этот подход позволяет добиться квантовой чувствительности", — поясняют авторы проекта CASH.
Принцип работы CASH
Главная идея установки проста, но технически крайне сложна. Внутри мощного магнита создаётся резонаторная полость, где аксионы (если они существуют) могут конвертироваться в фотоны определённой частоты, соответствующей массе частицы.
В отличие от классических экспериментов, использующих шумные микроволновые усилители, CASH применяет однофотонные детекторы на джозефсоновских переходах - сверхпроводниковых элементах, способных реагировать на поглощение одного фотона.
Когда фотон попадает в детектор, джозефсоновский переход мгновенно переходит из сверхпроводящего состояния в резистивное, и это изменение фиксируется напрямую.
Такой подход позволяет:
-
обойти стандартный квантовый предел чувствительности,
-
снизить уровень шумов,
-
регистрировать единичные события с рекордной точностью — не более одного ложного сигнала за 100 секунд.
Этапы эксперимента
Исследователи разделили проект на два основных этапа:
Этап CASH-I
-
Используется фиксированный медный резонатор и магнит с полем 1,7 тесла.
-
Цель — провести первое точное измерение на одной выбранной частоте.
-
За 12 дней наблюдений команда планирует превзойти существующие пределы чувствительности в выбранном диапазоне масс аксионов.
Этап CASH-II
-
Предусматривает усиление магнитного поля до 10 тесла.
-
Резонатор станет перестраиваемым, что позволит просканировать более широкий диапазон частот.
-
За один год эксперимента исследователи намерены охватить область масс от 38 до 54 мэВ, где ранее не проводилось ни одно точное измерение.
"Если аксионы существуют, мы увидим их следы в виде крошечных квантов света. Если нет — сможем установить самые жёсткие ограничения на их свойства", — говорят участники проекта.
В чём инновация проекта
Методология CASH представляет собой новый класс экспериментов по поиску тёмной материи. Ранее подобные установки — например, ADMX (США) и ORGAN (Австралия) — использовали методы усиления сигнала, ограниченные квантовым шумом. Российская команда впервые реализует принцип "подсчёта фотонов вместо усиления сигнала", что открывает возможности для:
-
измерений при крайне слабых потоках энергии;
-
работы в ранее недоступных диапазонах масс;
-
тестирования квантовых моделей взаимодействия материи и электромагнетизма.
Возможные результаты
Если эксперимент подтвердит существование аксионов, это станет революцией в физике - будет найден ключ к природе тёмной материи и к пониманию эволюции Вселенной.
Если же сигналов не обнаружат, результат всё равно окажется ценным: он сузит параметрическое пространство возможных свойств аксионов и поможет другим исследовательским группам точнее настраивать свои эксперименты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться исключительно на косвенные астрономические наблюдения тёмной материи.
-
Последствие: отсутствие экспериментальных подтверждений существования аксионов.
-
Альтернатива: использовать прямые методы регистрации фотонов, возникающих из конверсии аксионов в лабораторных условиях — как в проекте CASH.
А что если аксионы будут найдены?
Обнаружение аксионов подтвердит, что тёмная материя состоит из нового класса частиц, слабо взаимодействующих с обычным веществом. Это повлечёт пересмотр фундаментальных физических моделей — от структуры галактик до законов ранней космологии. Более того, аксионы могут оказаться ключом к квантовым технологиям, ведь их свойства близки к свойствам сверхлёгких бозонов.
Плюсы и минусы проекта CASH
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная чувствительность и низкий уровень шумов
|Ограниченная частотная область на первом этапе
|Прямой метод регистрации фотонов
|Сложность калибровки джозефсоновских детекторов
|Возможность реального обнаружения аксионов
|Необходимость длительного накопления статистики
|Уникальная отечественная разработка мирового уровня
|Высокие требования к криогенной стабильности
Интересные факты
-
Джозефсоновские переходы, используемые в CASH, также применяются в квантовых компьютерах как сверхчувствительные элементы.
-
Аксионы могут объяснить не только тёмную материю, но и некоторые аномалии в наблюдениях реликтового излучения.
-
Термин галоскоп происходит от греческого "галаксия" — "млечный путь" и латинского scopeo - "наблюдать".
Исторический контекст
Поиск аксионов продолжается уже более 40 лет. Первые идеи о галоскопах появились в 1983 году, а настоящий прорыв ожидается именно благодаря новому поколению квантовых детекторов, подобных тем, что создают российские физики. Проект CASH укрепляет позиции России в международных исследованиях тёмной материи и открывает путь к будущим совместным экспериментам с лабораториями Европы и США.
