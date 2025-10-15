Космос раскрывает тайны: физики придумали, как поймать неуловимые частицы тёмной материи

Учёные из Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова и Санкт-Петербурга представили проект "Космологический Аксионный Саровский Галоскоп" (CASH) - уникальную установку, способную исследовать одну из самых неуловимых гипотетических частиц во Вселенной — аксион. Описание проекта опубликовано в журнале Physical Review D.

Что такое аксионы и зачем их искать

Аксионы — это гипотетические элементарные частицы, предложенные в 1970-х годах для объяснения симметрии сильных взаимодействий в квантовой хромодинамике. Позже выяснилось, что такие частицы идеально подходят на роль тёмной материи, составляющей около 85% всей массы Вселенной, но не взаимодействующей со светом.

Если аксионы действительно существуют, они должны иногда превращаться в фотоны при попадании в сильное магнитное поле. Именно это свойство и лежит в основе работы галоскопов — специализированных установок для их поиска.

"Мы не усиливаем сигнал, а просто считаем фотоны — этот подход позволяет добиться квантовой чувствительности", — поясняют авторы проекта CASH.

Принцип работы CASH

Главная идея установки проста, но технически крайне сложна. Внутри мощного магнита создаётся резонаторная полость, где аксионы (если они существуют) могут конвертироваться в фотоны определённой частоты, соответствующей массе частицы.

В отличие от классических экспериментов, использующих шумные микроволновые усилители, CASH применяет однофотонные детекторы на джозефсоновских переходах - сверхпроводниковых элементах, способных реагировать на поглощение одного фотона.

Когда фотон попадает в детектор, джозефсоновский переход мгновенно переходит из сверхпроводящего состояния в резистивное, и это изменение фиксируется напрямую.

Такой подход позволяет:

обойти стандартный квантовый предел чувствительности ,

снизить уровень шумов,

регистрировать единичные события с рекордной точностью — не более одного ложного сигнала за 100 секунд.

Этапы эксперимента

Исследователи разделили проект на два основных этапа:

Этап CASH-I

Используется фиксированный медный резонатор и магнит с полем 1,7 тесла .

Цель — провести первое точное измерение на одной выбранной частоте.

За 12 дней наблюдений команда планирует превзойти существующие пределы чувствительности в выбранном диапазоне масс аксионов.

Этап CASH-II

Предусматривает усиление магнитного поля до 10 тесла .

Резонатор станет перестраиваемым , что позволит просканировать более широкий диапазон частот.

За один год эксперимента исследователи намерены охватить область масс от 38 до 54 мэВ, где ранее не проводилось ни одно точное измерение.

"Если аксионы существуют, мы увидим их следы в виде крошечных квантов света. Если нет — сможем установить самые жёсткие ограничения на их свойства", — говорят участники проекта.

В чём инновация проекта

Методология CASH представляет собой новый класс экспериментов по поиску тёмной материи. Ранее подобные установки — например, ADMX (США) и ORGAN (Австралия) — использовали методы усиления сигнала, ограниченные квантовым шумом. Российская команда впервые реализует принцип "подсчёта фотонов вместо усиления сигнала", что открывает возможности для:

измерений при крайне слабых потоках энергии;

работы в ранее недоступных диапазонах масс;

тестирования квантовых моделей взаимодействия материи и электромагнетизма.

Возможные результаты

Если эксперимент подтвердит существование аксионов, это станет революцией в физике - будет найден ключ к природе тёмной материи и к пониманию эволюции Вселенной.

Если же сигналов не обнаружат, результат всё равно окажется ценным: он сузит параметрическое пространство возможных свойств аксионов и поможет другим исследовательским группам точнее настраивать свои эксперименты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться исключительно на косвенные астрономические наблюдения тёмной материи.

Последствие: отсутствие экспериментальных подтверждений существования аксионов.

Альтернатива: использовать прямые методы регистрации фотонов, возникающих из конверсии аксионов в лабораторных условиях — как в проекте CASH.

А что если аксионы будут найдены?

Обнаружение аксионов подтвердит, что тёмная материя состоит из нового класса частиц, слабо взаимодействующих с обычным веществом. Это повлечёт пересмотр фундаментальных физических моделей — от структуры галактик до законов ранней космологии. Более того, аксионы могут оказаться ключом к квантовым технологиям, ведь их свойства близки к свойствам сверхлёгких бозонов.

Плюсы и минусы проекта CASH

Плюсы Минусы Рекордная чувствительность и низкий уровень шумов Ограниченная частотная область на первом этапе Прямой метод регистрации фотонов Сложность калибровки джозефсоновских детекторов Возможность реального обнаружения аксионов Необходимость длительного накопления статистики Уникальная отечественная разработка мирового уровня Высокие требования к криогенной стабильности

Интересные факты

Джозефсоновские переходы, используемые в CASH, также применяются в квантовых компьютерах как сверхчувствительные элементы. Аксионы могут объяснить не только тёмную материю, но и некоторые аномалии в наблюдениях реликтового излучения. Термин галоскоп происходит от греческого "галаксия" — "млечный путь" и латинского scopeo - "наблюдать".

Исторический контекст

Поиск аксионов продолжается уже более 40 лет. Первые идеи о галоскопах появились в 1983 году, а настоящий прорыв ожидается именно благодаря новому поколению квантовых детекторов, подобных тем, что создают российские физики. Проект CASH укрепляет позиции России в международных исследованиях тёмной материи и открывает путь к будущим совместным экспериментам с лабораториями Европы и США.