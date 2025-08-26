Этот двигатель компактнее, но мощнее всех аналогов — автопром затаил дыхание

Автомобильная индустрия стоит на пороге настоящей революции. В Калифорнии представили двигатель, который может не только изменить правила игры, но и задать новый стандарт для всей отрасли. Речь идёт о HaloDrive от компании Orbis Electric — инновационном электродвигателе с аксиальным потоком.

Переходный этап в автопроме

Сегодня автопроизводители активно ищут направление развития:

одни делают ставку на эволюцию электромобилей,

другие экспериментируют с новыми поколениями аккумуляторов,

третьи развивают гибридные технологии,

а снижение стоимости производства уже стало заметным трендом.

Но главным вызовом остаётся вопрос экологичного топлива, которое позволит использовать существующие бензиновые двигатели, при этом избегая вредных выбросов.

Что делает HaloDrive уникальным

HaloDrive выделяется принципиально иной ориентацией магнитного поля в статоре, чем у классических двигателей с радиальным потоком. За счёт этого двигатель получается компактнее и легче, при этом мощнее.

Ключевые характеристики:

плотность крутящего момента — 100 Нм/кг,

эффективность трансмиссии выше на 35%,

КПД достигает 97%.

Такое сочетание позволяет HaloDrive быть гораздо эффективнее традиционных аналогов. Уже сейчас его тестируют с моторами для установки в колёса, но эксперты уверены: в будущем такие системы найдут применение и в гиперкарах, где важна каждая деталь соотношения мощности к весу.

Широкие перспективы

Компания Orbis Electric рассматривает и другие варианты использования. В частности, речь идёт о грузовиках с силовой установкой, включая рефрижераторы. Внедрение HaloDrive в такие машины позволит существенно сократить расход дизельного топлива, что станет серьёзным шагом к снижению издержек и выбросов.

И хотя компания всё ещё находится в стадии расширения, она уверенно заявляет о готовности вывести свой двигатель на рынок. Для автомобильного мира это может стать началом новой эры, где технологии будут не только мощными, но и экологичными.