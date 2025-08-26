Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Двигатель
Двигатель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

Этот двигатель компактнее, но мощнее всех аналогов — автопром затаил дыхание

Orbis Electric показала в США аксиальный электродвигатель HaloDrive с плотностью 100 Нм/кг

Автомобильная индустрия стоит на пороге настоящей революции. В Калифорнии представили двигатель, который может не только изменить правила игры, но и задать новый стандарт для всей отрасли. Речь идёт о HaloDrive от компании Orbis Electric — инновационном электродвигателе с аксиальным потоком.

Переходный этап в автопроме

Сегодня автопроизводители активно ищут направление развития:

  • одни делают ставку на эволюцию электромобилей,
  • другие экспериментируют с новыми поколениями аккумуляторов,
  • третьи развивают гибридные технологии,
  • а снижение стоимости производства уже стало заметным трендом.

Но главным вызовом остаётся вопрос экологичного топлива, которое позволит использовать существующие бензиновые двигатели, при этом избегая вредных выбросов.

Что делает HaloDrive уникальным

HaloDrive выделяется принципиально иной ориентацией магнитного поля в статоре, чем у классических двигателей с радиальным потоком. За счёт этого двигатель получается компактнее и легче, при этом мощнее.

Ключевые характеристики:

  • плотность крутящего момента — 100 Нм/кг,
  • эффективность трансмиссии выше на 35%,
  • КПД достигает 97%.

Такое сочетание позволяет HaloDrive быть гораздо эффективнее традиционных аналогов. Уже сейчас его тестируют с моторами для установки в колёса, но эксперты уверены: в будущем такие системы найдут применение и в гиперкарах, где важна каждая деталь соотношения мощности к весу.

Широкие перспективы

Компания Orbis Electric рассматривает и другие варианты использования. В частности, речь идёт о грузовиках с силовой установкой, включая рефрижераторы. Внедрение HaloDrive в такие машины позволит существенно сократить расход дизельного топлива, что станет серьёзным шагом к снижению издержек и выбросов.

И хотя компания всё ещё находится в стадии расширения, она уверенно заявляет о готовности вывести свой двигатель на рынок. Для автомобильного мира это может стать началом новой эры, где технологии будут не только мощными, но и экологичными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электрокар BYD Yangwang U9 установил мировой рекорд скорости — 472,41 км/ч вчера в 18:46

Китайский электрокар переписал историю скорости: бензиновые суперкаров остались позади

BYD Yangwang U9 побил мировой рекорд скорости для электромобилей — 472,41 км/ч. Как спорткару удалось достичь такого результата и что будет дальше?

Читать полностью » Volkswagen Teramont 2026 появился в России через параллельный импорт вчера в 17:37

Параллельный импорт работает: Volkswagen вернулся на рынок с главным "семейником"

Volkswagen Teramont 2026 появился у дилеров в России: новая внешность, три экрана в салоне, мощный турбомотор и цены от 5,75 млн рублей.

Читать полностью » Новый Volkswagen Golf R 350 может разгоняться до 300 км/ч — инсайдеры вчера в 16:16

Под капотом прячется сюрприз: чем новый Volkswagen Golf R удивит даже фанатов марки

Volkswagen готовит юбилейный Golf R — мощнейший за всю историю модели. Что изменится под капотом и почему речь идёт о скорости под 300 км/ч?

Читать полностью » Стоп-сигналы горят даже без нажатия педали: но эта функция в авто хранит неожиданный секрет вчера в 15:34

Многие водители уверены, что автохолд работает как ручник. Но правда о системе Auto Hold function на светофоре окажется неожиданной.

Читать полностью » В Госдуме рассмотрят инициативу о бесплатном проезде школьников вчера в 15:18

Родители вздохнут свободнее: школьникам предложили бесплатный проезд

Бесплатный проезд в транспорте могут получить все школьники страны. Но коснётся ли инициатива привычных маршруток?

Читать полностью » В Санкт-Петербурге в сентябре начнётся серийное производство Lada Iskra 2026 вчера в 15:13

Северная столица готовит сюрприз: новая Lada выходит на конвейер уже этой осенью

В сентябре в Санкт-Петербурге стартует серийное производство Lada Iskra 2026: от седана до SW Cross, с планом собрать четыре тысячи машин.

Читать полностью » Opel отказалась от перехода на электромобили к 2028 году вчера в 14:49

Opel передумал: почему электрическое будущее отменили в последний момент

Opel пересмотрела планы: полный отказ от ДВС к 2028 году отменён, компания оставит бензиновые модели и сделает ставку на гибкость производства.

Читать полностью » Россиянин взял Jetta VS5 в каршеринге и удивился: мотор тянет, но испытание на лежачих провалено вчера в 13:57

Jetta VS5 — новый кроссовер на рынке каршеринга. Открывает ли он мир Volkswagen или скрывает недостатки? Узнайте из нашего анализа!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok
Еда

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта
Туризм

В Биг-Суре находится уникальный пурпурный пляж Пфайффер
Наука и технологии

NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов
Питомцы

Доктор Николетта Серети: по тону лая можно определить состояние собаки
Садоводство

Как вырастить гигантскую тыкву: все секреты прищипки
Еда

Как приготовить сочные манты с мясом и картошкой: пошаговая инструкция
Еда

Осенний десерт: пудинг из батата и бриоши с ореховой корочкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru