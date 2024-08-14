В России учредили почетные звания для повышения статуса педагогов и предподавателей

В Ставропольском крае были учреждены почетные звания "Заслуженный учитель" и "Почетный работник сферы образования", а также денежные премии, с целью повышения статуса педагогов. Звание "Заслуженный учитель" будет присваиваться за личные заслуги и достижения учителям, преподавателям школ и образовательных организаций с выплатой в 500 тыс. рублей.
Звание "Почетный работник сферы образования" присваивается за значительные заслуги, независимо от формы собственности учреждения, с выплатой в 300 тыс. рублей. Решение о награждении будет приниматься комиссией при министерстве образования.
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