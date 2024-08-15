Рост цен на автомобили ставит под угрозу уровень жизни в России

Россия на сегодняшний день выглядит как страна с высокой автомобилизацией, однако очередное повышение цен на автомобили, вынесенное АвтоВАЗом, ставит под угрозу уровень жизни граждан. 14 августа 2024 года крупнейший российский производитель вновь увеличил стоимость моделей Lada Granta и Niva на 20-45 тысяч рублей, что стало уже четвертым повышением с начала года. Следующее ожидается 1 сентября.
Несмотря на то что Lada Vesta по-прежнему популярна, более 60% купленных новых автомобилей в первой половине 2024 года были китайскими. Растущие цены затрагивают и иностранные марки в связи с сокращением импорта и скачками валютного курса. Согласно прогнозам, к 2030 году стоимость новых автомобилей может удвоиться.
По результатам исследований, многие россияне предпочитают подержанные автомобили, причем самой популярной остается морально устаревшая Lada 2107. Эксперты предупреждают, что старение автопарка будет усугубляться, а более половины водителей игнорируют регулярное техобслуживание, что ведет к росту аварийности на дорогах. Таким образом, доступность новых автомобилей продолжает снижаться, что заметно ухудшает качество жизни населения.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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