АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленных моделей внедорожников Lada Niva Legend. Как сообщает инсайдерский портал Avtograd News в соцсети "ВКонтакте", новые автомобили теперь комплектуются светодиодными подфарниками.
Согласно информации от Avtograd News, с прошлого субботнего дня внедорожники Lada Niva Legend начали сходить с конвейера с LED-подфарниками, и процесс производства не останавливался.
Инсайдер также сообщил, что новая версия автомобиля будет иметь и другие усовершенствования, о которых публикация обещает рассказать в ближайшие дни. Предполагается, что к обновленным функциям относятся LED-фары и электрический корректор.
Что касается ранее появившихся слухов о приостановке производства данной модели, то они были опровергнуты: "Это полная чепуха, трехдверные внедорожники продолжают выпускаться, сварка и окраска выполняются без задержек. Например, сегодня было произведено 242 автомобиля, а в субботу работа продолжится", — заявили в Avtograd News.
В дальнейших планах АвтоВАЗа стоит замена 83-сильного атмосферного двигателя объемом 1,7 л на новый мотор от переднеприводных моделей.
Фото: Avtograd News
Минфин США запретил предоставление контента трем телеканалам из РФ
Министерство финансов Соединенных Штатов ввело ограничение на предоставление телекоммуникационных данных без разрешения "Первому каналу", "России-1" и НТВ. Кроме этого американские власти ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, сообщается в официальном заявлении властей США.
Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что план украинского командования по атаке Курской области с целью переброски российских войск с других участков боевых действий потерпел полный крах.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.