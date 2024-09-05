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АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной Lada Niva Legend с LED-подфарниками
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АвтоВАЗ запускает производство обновленной Lada Niva Legend с новыми LED-подфарниками

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной Lada Niva Legend с LED-подфарниками

АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленных моделей внедорожников Lada Niva Legend. Как сообщает инсайдерский портал Avtograd News в соцсети "ВКонтакте", новые автомобили теперь комплектуются светодиодными подфарниками.

Согласно информации от Avtograd News, с прошлого субботнего дня внедорожники Lada Niva Legend начали сходить с конвейера с LED-подфарниками, и процесс производства не останавливался.

Инсайдер также сообщил, что новая версия автомобиля будет иметь и другие усовершенствования, о которых публикация обещает рассказать в ближайшие дни. Предполагается, что к обновленным функциям относятся LED-фары и электрический корректор.

Что касается ранее появившихся слухов о приостановке производства данной модели, то они были опровергнуты: "Это полная чепуха, трехдверные внедорожники продолжают выпускаться, сварка и окраска выполняются без задержек. Например, сегодня было произведено 242 автомобиля, а в субботу работа продолжится", — заявили в Avtograd News.

В дальнейших планах АвтоВАЗа стоит замена 83-сильного атмосферного двигателя объемом 1,7 л на новый мотор от переднеприводных моделей.

Фото: Avtograd News

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