АвтоВАЗ на грани: китайские комплектующие под угрозой из-за финансовых проблем

Компания "АвтоВАЗ" столкнулась с трудностями в поставках комплектующих из Китая, вызванными задержками платежей, сообщает "Интерфакс". Начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО "АвтоВАЗ" Александр Виноградов отметил, что задержки касаются не всех позиций, но случаются, и компания предпринимает усилия для решения этих проблем.
Это уже вторая жалоба "АвтоВАЗа" на китайских партнеров за последний месяц. Три недели назад вице-президент российского автоконцерна Сергей Громак предупредил о возможном прекращении поставок китайских автозапчастей в Россию. Причиной таких опасений является боязнь китайских производителей столкнуться с вторичными санкциями.
Таким образом, проблемы с платежами и опасения китайских партнеров по поводу санкций могут существенно повлиять на поставки комплектующих для "АвтоВАЗа", что создает дополнительное напряжение в сотрудничестве между российской и китайской сторонами.
Фото: commons. wikimedia. org/ RG72 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).
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