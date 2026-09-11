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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:24

АвтоВАЗ оформил права на фразу: что стоит за неожиданным решением автогиганта

Предприятие решило юридически закрепить за заводом ставшую мемом фразу "Можно, а зачем?", пояснил автор и ведущий программы "Минтранс" на Рен ТВ Вячеслав Субботин. В беседе с NewsInfo эксперт рассказал, почему выражение стало шуточным.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" зарегистрировал в Роспатенте слоган, который принадлежит руководителю проектов новых автомобилей компании Олегу Груненкову. Менеджер произнес фразу "Можно, а зачем?", отвечая на вопрос о способности завода выпустить аналог BMW X5, после чего выражение мгновенно распространилось в сети.

Субботин охарактеризовал действия компании как желание легализовать высказывание топ-менеджера. Регистрация знака, по словам Субботина, выглядит попыткой сделать вид, будто ситуация находится под контролем. При этом в индустрии фиксируют, как автобренды используют тайные приемы для управления мнением покупателей.

"Это попытка придать выражению значение чего-то веселого. На самом деле ничего веселого в сообщении топ-менеджера предприятия не было, когда его блогер спросил: Можете вы сделать автомобиль такой же, как BMW X5? Он сказал: Можем. А зачем?", — рассказал Субботин.

Автоэксперт подчеркнул, что подобная позиция демонстрирует непонимание базовых потребностей рынка. Вместо создания конкурентоспособного продукта компания сосредоточилась на защите авторских прав на сомнительную цитату, полагает эксперт.

"Они решили: "О, окей, давайте зарегистрируем как товарный знак". Заработать они на этом не смогут ничего. А если даже и будут предлагать что-то в виде этой фразы на футболках, кепках, ну это тоже…", — рассуждает специалист.

Сегодня на предприятии внедряются и реальные технологии, например, новая роботизированная линия, однако медийные скандалы продолжают перекрывать производственные успехи.

Вопрос качества сборки по-прежнему остается для марки ключевым, особенно когда 3D-лаборатория ищет дефекты в геометрии новых кузовов. Несмотря на это, предприятие продолжает расширять перечень комплектующих, а количество поставляемых деталей для перспективных моделей постоянно растет, что требует более серьезного подхода к коммуникациям, чем регистрация мемов.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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