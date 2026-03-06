Оказались бесполезными: эти автоаксессуары чаще всех отправляются в мусорку

Сдуватель снега для машины — один из самых бесполезных автоаксессуаров, тогда как действительно полезным устройством остается авторегистратор, отметил руководитель автошколы ОРЛАН Владимир Покровский. О том, какие аксессуары влияют на безопасность движения, эксперт пояснил NewsInfo.

Большинство автомобильных аксессуаров на рынке — скорее маркетинговые предложения, чем реальные помощники водителя, полагает специалист. По его словам, действительно полезных устройств немного, а некоторые дополнения отвлекают или мешают управлению автомобилем.

"Самый полезный из всех аксессуаров на данный момент — авторегистратор, потому что огромное количество ситуаций есть в которых он нужен и полезен. Про остальные следует отметить, что все маркетплейсы полны различными предложениями для автомобилистов. Каждый выбирает себе по душе, подбирает вещи, которыми действительно будет пользоваться", — отметил Покровский.

Эксперт добавил, что многие аксессуары водители покупают под влиянием рекламы, хотя на практике они оказываются бесполезными. В качестве примера специалист привел популярные зимой устройства для сдувания снега, которые, по его словам, не дают реального результата.

Кроме того, он предупредил, что различные предметы в салоне автомобиля могут ухудшать обзор и отвлекать водителя. Особенно это касается подвесных ароматизаторов и шторок на стеклах.

"Все ароматизаторы — это большая проблема, они закрывают обзор. В поле зрения водителя появляется предмет, который движется под определенным углом, в определенных условиях это может закрыть видимость, к примеру, пешеходного перехода. Водитель постоянно видит перед собой болтающийся ароматизатор, он привыкает к движению в поле зрения, это очень сильно отвлекает. Выкатившийся пузырек с вкусно пахнущей жидкостью может легко заблокировать педаль тормоза в экстренной ситуации и стать причиной ДТП. Различные шторки также мешают обзору", — отметил эксперт.

По словам Покровского, главное правило — ставить в машину только то, что действительно повышает безопасность движения.