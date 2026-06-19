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Английский метод продления цветения
Английский метод продления цветения
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:31

Цветы не засохнут, пока хозяева в отъезде: вот какую хитрость нужно использовать

Обеспечить домашние растения влагой на время отпуска можно с помощью простых подручных средств или специальных приспособлений для автополива. О том, как сохранить зеленые насаждения в период отсутствия хозяев, изданию NewsInfo рассказала член клуба "Цветоводы Москвы", телеведущая программы "Дом вверх дном" Татьяна Жашкова.

Ранее сообщалось, что распространенной ошибкой является чрезмерный полив комнатных растений перед отъездом в отпуск. Чрезмерное количество воды в почве провоцирует гниение корневой системы, особенно в условиях отсутствия притока свежего воздуха.

Один из способов защиты растений от пересыхания заключается в использовании гидрогеля, напомнила эксперт. Его можно подмешивать в грунт или размещать в поддонах под горшками. Материал постепенно отдает накопленную влагу, обеспечивая стабильный режим потребления воды. Также существуют системы автополива, которые работают по принципу капиллярного увлажнения. Создать такой механизм можно самостоятельно.

"Берется веревочка натуральная хлопковая, или тряпочка, кусочек вафельного полотенца, ленточка скручивается. Одна ее часть втыкается в контейнер с землей, где цветок, а вторая опускается в трехлитровую банку, которая ставится рядом, и все", — пояснила Жашкова.

По словам эксперта, при соблюдении такой схемы, растения могут обходиться без дополнительного ухода около полутора-двух недель. При этом важно учитывать расположение окон: на южной стороне интенсивное солнце способствует активному испарению воды листьями. В таких случаях цветочные горшки рекомендуется переставить в глубину комнаты или на пол, говорит специалист.

Стоит помнить, что грамотное размещение растений в спальне благоприятно влияет на качество отдыха. Контроль влажности важен не только для флоры, но и для кухонного пространства — например, избыточные испарения на кухне негативно сказываются на качестве выпечки.

Особого подхода требуют орхидеи, так как они чувствительны к постоянному нахождению в мокром поддоне, отметила эксперт. Перед отъездом такие растения рекомендуется тщательно "искупать" в емкости с водой.

"Им ничего не воткнешь, они не будут пить, оставлять у них воду в поддоне нельзя, они не любят этого. Их надо хорошо замочить, прямо искупать в ведре", — отметила Жашкова.

Помимо ухода за растениями, важно следить за чистотой в доме, чтобы избежать появления плодовых мушек, которые быстро размножаются при наличии влажной среды.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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