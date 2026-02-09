Выехать не получится: об этой ошибке на автомойке водители чаще всего жалеют

Неправильное обращение с аппаратом высокого давления на мойке самообслуживания может привести к травмам людей и серьезным повреждениям автомобиля, предупредил автоэксперт и автожурналист Егор Васильев. О самых распространенных ошибках водителей на таких мойках он рассказал в комментарии NewsInfo.

Васильев отметил, что одна из главных опасностей на мойке самообслуживания связана с неосторожным использованием струи высокого давления рядом с другими людьми.

"Поскольку давление воды может быть очень значительным, если направлять эту струю, например, на человека, если он окажется довольно близко можно нанести травмы, струя воды под высоким давлением пробивает кожу и жидкость оказывается сразу в кровеносной системе", — пояснил автоэксперт.

Он добавил, что не меньший риск на мойке самообслуживания существует и для самого автомобиля, особенно при минусовой температуре. По словам специалиста, нельзя направлять струю воды на замки, уплотнители, щели и другие технологические отверстия, так как влага быстро замерзает и может привести к механическим повреждениям кузова и элементов дверей.

Отдельное внимание Васильев советует уделять современным автомобилям с выдвижными ручками и состоянию тормозной системы после мойки.

"Ручка не втянется, автомобиль будет думать, что дверь открыта, уехать с мойки не удастся до тех пор, пока ручка не оттает. Такие тоже ситуации бывают, довольно неприятная история. Стараемся довольно аккуратно подходить к помывке стекол, если перепад температур между жидкостью керхера и температурой стекла очень высок, то стекло может треснуть. Это дорого потом выйдет, запчасти активно дорожают", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что после мойки в холодную погоду необходимо несколько раз аккуратно притормозить, чтобы просушить тормозные механизмы и восстановить их эффективность, а все действия на мойке самообслуживания выполнять максимально внимательно, оценивая возможные риски.