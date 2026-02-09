Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина моет автомобиль
Мужчина моет автомобиль
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:35

Выехать не получится: об этой ошибке на автомойке водители чаще всего жалеют

Неправильное обращение с аппаратом высокого давления на мойке самообслуживания может привести к травмам людей и серьезным повреждениям автомобиля, предупредил автоэксперт и автожурналист Егор Васильев. О самых распространенных ошибках водителей на таких мойках он рассказал в комментарии NewsInfo.

Васильев отметил, что одна из главных опасностей на мойке самообслуживания связана с неосторожным использованием струи высокого давления рядом с другими людьми.

"Поскольку давление воды может быть очень значительным, если направлять эту струю, например, на человека, если он окажется довольно близко можно нанести травмы, струя воды под высоким давлением пробивает кожу и жидкость оказывается сразу в кровеносной системе", — пояснил автоэксперт.

Он добавил, что не меньший риск на мойке самообслуживания существует и для самого автомобиля, особенно при минусовой температуре. По словам специалиста, нельзя направлять струю воды на замки, уплотнители, щели и другие технологические отверстия, так как влага быстро замерзает и может привести к механическим повреждениям кузова и элементов дверей.

Отдельное внимание Васильев советует уделять современным автомобилям с выдвижными ручками и состоянию тормозной системы после мойки.

"Ручка не втянется, автомобиль будет думать, что дверь открыта, уехать с мойки не удастся до тех пор, пока ручка не оттает. Такие тоже ситуации бывают, довольно неприятная история. Стараемся довольно аккуратно подходить к помывке стекол, если перепад температур между жидкостью керхера и температурой стекла очень высок, то стекло может треснуть. Это дорого потом выйдет, запчасти активно дорожают", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что после мойки в холодную погоду необходимо несколько раз аккуратно притормозить, чтобы просушить тормозные механизмы и восстановить их эффективность, а все действия на мойке самообслуживания выполнять максимально внимательно, оценивая возможные риски.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Покупка кажется выгодной, пока не приходит время продавать: китайские машины раскрывают слабое место 07.02.2026 в 17:15

Китайские автомобили активно заняли рынок, но при перепродаже ведут себя по-разному. Отчет НАПИ показывает, какие модели через 2–4 года теряют меньше всего.

Читать полностью » Новый Nissan Xterra показали за закрытыми дверями — первые впечатления удивили даже дилеров 07.02.2026 в 14:55

Nissan показал дилерам новый Xterra задолго до премьеры. Внедорожник обещают радикальным по дизайну, рамным и доступным — подробности уже известны.

Читать полностью » Их не берут даже на перепродажу: подержанные машины, от которых отворачивается вторичка 07.02.2026 в 14:50

На российском рынке подержанных машин есть бренды, которые почти не находят покупателей. Эксперт объяснил, почему эти автомобили остаются вне спроса.

Читать полностью » Ехал по пустой дороге — и всё случилось за секунду: почему ДТП происходят 06.02.2026 в 23:27

Даже на пустой дороге авария может случиться за секунду — автоэксперт объяснил, почему ДТП "на ровном месте" чаще всего происходят из-за невнимательности водителей.

Читать полностью » Легендарный мотор Toyota возвращается — фанаты JDM не верят своим глазам 06.02.2026 в 18:40

Toyota возобновляет производство легендарного мотора 4A-GE, который стал символом японской культуры и автоспорта.

Читать полностью » Идеальный кузов и чистый салон вводят в заблуждение: импортные машины скрывают проблемы 06.02.2026 в 18:05

Покупка иномарки из-за границы может скрывать риски, не связанные с техникой. Юридическое прошлое такой машины иногда опаснее любых поломок.

Читать полностью » Один руль — четыре сценария катастрофы: эти таксисты ломают ощущение безопасности за минуты 06.02.2026 в 15:30

Психологи объяснили, какие типы поведения таксистов могут быть опасны для пассажиров и по каким сигналам риск распознать уже в начале поездки.

Читать полностью » Китай тут ни при чём: корень проблем новых машин оказался совсем в другом месте 06.02.2026 в 15:25

Надежность китайских автомобилей вызывает споры на рынке. Эксперты объясняют, как цена, сервис и ожидания влияют на репутацию и реальное качество машин.

Читать полностью »

Новости
Наука
Чума Юстиниана получила лица: в Иордании нашли первую братскую могилу древней пандемии
Красота и здоровье
Ребёнок сказал: "Я толстая" — одна фраза в ответ может всё исправить или испортить
Еда
Без дрожжей и замеса: эти овсяные булочки готовы быстрее, чем закипает чайник
Питомцы
Не каждая собака справится: какие породы лучше всего подходят для семьи с детьми
Туризм
Милан без глянца и открыток: каким город видят те, кто в нём вырос
Недвижимость
Ковёр пахнет даже после уборки: домашние средства, которые убирают запах с корнем
Питомцы
Не даёт сделать шаг в одиночестве — навязчивая кошачья ласка оказалась тревожным признаком
Красота и здоровье
Фраза сахар кормит рак заставила многих отказаться от сладкого — но реальность оказалась куда сложнее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet