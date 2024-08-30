Как рост китайского автопрома меняет российский автомобильный рынок

На фоне стремительного роста китайского автопрома российский автомобильный рынок переживает значительные изменения, особенно в сегменте бюджетных моделей.

Алексей Сереженкин, заместитель исполнительного директора ассоциации "Объединение автопроизводителей России", рассказал NewsInfo.Ru, какое влияние оказывает рост китайского автопрома на российский авторынок.

"На все, что касается бюджетных моделей самой простой комплектации российского автопрома до миллиона рублей, рост китайского автопрома не оказывает никакого влияния, поскольку в Россию поставляются автомобили достаточно дорогие. Поскольку возможности России в производстве достаточно ограничены, китайский рынок активно замещает западные ушедшие бренды. Допустим, если мы берем "Ладу Гранту" простой комплектации, то она стоит до миллиона рублей. Если "Ладу Весту" — то она чуть дороже. Китайские автомобили и вовсе в более высокой ценовой категории. Если говорить об автомобилях, которые будут дальше появляться, они по стоимости растут и составляют конкуренцию, в том числе и "АвтоВАЗу", и "УАЗу".

Эксперт дополнил, что когда в России были "Фольксваген", "Форд" и аналогичные бренды, они создавали особенно ощутимую конкуренцию. В те времена ставилась задача по локализации производства, сейчас этот процесс проходит медленно. Российским производителям не грозит банкротство от наплыва китайской продукции: они защищены государством, рынок взят под наблюдение и для отечественных брендов найдется покупатель. Разработка новых моделей и стратегии развития практически везде схожи. Производство автокомпонентов подразумевает импортозамещение.

Стратегия развития автомобильной промышленности России, утвержденная два года назад, четко определяет необходимые шаги. Для реализации этой стратегии необходимы соответствующие ресурсы. Стремление российских производителей авто к конкуренции может вызвать негативные последствия, однако объемы отечественного производства несопоставимы с китайскими — те достигают более 20 миллионов, а перспективы легкового автопроизводства у нас ограничены полутора миллионами экземпляров.

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