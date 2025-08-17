Пробка на границе полуострова: когда проедут 2000 машин

17 августа на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная автомобильная пробка, превысившая 1800 транспортных средств. По данным оперативного мониторинга, к 15:00 со стороны Таманского полуострова скопилось 1108 машин, а с керченской стороны ожидали проезда еще 715 автомобилей.

Как сообщают в инфоканале "Крымский мост", время ожидания досмотра для туристов в обеих направлениях составляет около трех часов. Причиной задержек стал возросший поток отдыхающих, возвращающихся с полуострова после выходных, а также усиленные меры безопасности.

Ситуация осложняется тем, что сегодняшний день стал пиковым по загруженности моста за последние несколько недель. Власти рекомендуют водителям заранее планировать поездку и учитывать возможные задержки при пересечении транспортного перехода.



Ранее власти рекомендовали туристам объезжать мост и добираться через новые регионы России. Время в пути становится дольше таким маршрутом, зато нет простоя в очереди, отмечают эксперты.