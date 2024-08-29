Рост цен на автомобили в России на 30% в 2024 году: прогноз и причины

Россиян предупреждают о беспрецедентном увеличении цен на автомобили. Автоэксперт Антон Шапарин прогнозирует, что к концу года стоимость автомобилей может возрасти на 30%. Основным фактором такого повышения станет увеличение утилизационного сбора, ставки которого, по заявлениям специалиста, планируется повышать и пересматривать ежегодно.
Шапарин считает, что после первого повышения утилизационного сбора базовые китайские автомобили подорожают на 300 тысяч рублей, что составит 10-20% от текущей цены. Эксперт также считает, что "АвтоВАЗ" может повысить цены на автомобили Lada на сумму от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от модели.
"Если учесть инфляцию и колебания валютных курсов, я ожидаю, что новые автомобили в России подорожают примерно на треть к следующему году", — отметил он.
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) ранее предложила правительству отложить повышение утилизационного сбора на пять лет, указывая на риски для отрасли. В последние 2,5 года цены на легковые автомобили в России удвоились, и подобное подорожание может продолжиться. С учетом нового утилизационного сбора, лишь 5-7% россиян смогут купить новый автомобиль, а продажи не превысят 600 тысяч штук.
Фото: commons.wikimedia.org/Anouk.onwiki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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