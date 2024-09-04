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Автоэксперт Славнов: удачная покупка автомобиля с пробегом зависит от того, кто им ранее управлял
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Как выбрать автомобиль с пробегом: эти простые советы сберегут ваши нервы и деньги

Автоэксперт Славнов: удачная покупка автомобиля с пробегом зависит от того, кто им ранее управлял

Выбор автомобиля с пробегом — непростой и многозадачный процесс, который зависит от ряда факторов. Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал NewsInfo.Ru, на что стоит обратить внимание при выборе б/у автомобиля.

Автоюрист отметил, что в первую очередь не стоит отбрасывать не пользующиеся спросом бренды или модели. По словам Славнова, удачная покупка автомобиля с пробегом зависит не от конкретной марки, а от того, в чьих руках она содержалась.

"Самое главное, как за этой машиной ухаживали, кто управлял, и кто был собственником", — отметил он, указав, что стоит остерегаться покупки автомобилей, бывших в руках молодых людей или в качестве "рабочей лошадки" в организациях.

Напротив, положительные отзывы обычно получают машины, принятые из рук заботливых пожилых людей или аккуратных авто-леди.

Говоря о конкретных брендах, Славнов отметил немецкие автомобили, которые знамениты своим комфортом, и японские марки, отличающиеся максимальной надежностью.

"Поэтому здесь нужно понимать, что вы хотите. Но каждый бренд хорош и имеет свои недостатки по-своему. Поэтому нельзя сказать, какую бы машину я не рекомендовал. Мне, кстати, очень нравится LADA Vesta, очень хорошая машина. Она комфортабельная, приземистая, удобная, она очень экономически целесообразна, на нее куча запчастей на каждом углу есть, и перебоя с запчастями нет, любой сервис берет ее в ремонт и за минимальные деньги", — отметил автоюрист, назвав эти качества выигрывающими перед европейскими брендами, запчасти на которые сейчас находятся в дефиците.

Фото: Feepik.com

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