В нынешнем годуу следует ожидать рост цен на новые китайские автомобили. Об этом заявили представители автомобильныъ дилеров.

«Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик», - отметил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец.

По его словам, подорожание машин может произойти в течение ближайших трех месяцев, пишет "Газета.ru".