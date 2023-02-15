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  • Опубликована сегодня в 10:14

Автодилер: В этом году новые "китайцы" вырастут в цене

В нынешнем годуу следует ожидать рост цен на новые китайские автомобили. Об этом заявили представители автомобильныъ дилеров.

«Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик», - отметил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец.

По его словам, подорожание машин может произойти в течение ближайших трех месяцев, пишет "Газета.ru".

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