Топ-5 китайских кроссоверов: эти модели обошли всех конкурентов

Китайцы составили рейтинг самых качественных кроссоверов, в который вошли модели, продававшиеся на внутреннем рынке в первом полугодии и стоившие до 180 тысяч юаней (25 тысяч долларов).

Лидером стал Jetta VS7 от FAW-Volkswagen, следом идет Dongfeng Paladin, созданный совместно с Nissan, а третье место занял Dongfeng ix5.

Рейтинг, составленный Китайской сетью качества автомобилей, важен для россиян, так как многие модели уже доступны или скоро появятся на российском рынке.

Jetta VS7 набрала всего 154 штрафных балла, тогда как Dongfeng Paladin — 156, а Dongfeng ix5 — 157.

В пятерку лучших также вошли Jetour X90 (160) и Geely Okavango (163).

На другом конце списка оказались менее успешные модели, среди которых JAC Sehol X8 (будущий "Москвич 8"), SWM G03F и другие. Среднее количество штрафных баллов среди всех моделей составило 209.

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