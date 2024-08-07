Будущее уже наступило: человекоподобные роботы начали производить автомобили

Компания Zeekr и технологический гигант Ubtech Technology подписали соглашение о внедрении человекоподобных роботов на производственной линии автомобилей.
Об этом сообщает cnevpost.com.
В Китае роботы-андроиды уже три недели занимаются сборкой автомобилей Zeekr, хотя пока их функции ограничены базовыми задачами.
На конвейере трудятся роботы модели Walker S Lite, которые по габаритам схожи с людьми. Эти андроиды способны воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с объектами и людьми.
Одним из их преимуществ является возможность перемещаться с грузом весом до 15 килограммов.
Фото: commons.wikimedia.org/Morio(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Нигер немедленно разрывает дипотношения с Украиной из-за ее агрессии против Мали
Республика Нигер сообщила о незамедлительном разрыве дипотношений с Украиной по причине предположительной агрессивности столицы и крупнейшего города Украины против Мали. Об этом информировал арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.
Посольство: Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента Шейнбаум
Мексиканские Соединённые Штаты прислали приглашение главе РФ Владимиру Путину на инаугурацию нового лидера государства Клаудии Шейнбаум. Об этом информирует общественно-политическое и деловое издание "Известия".
Игорь Наджиев рассказал о конфликте Аллы Пугачёвой с Валентиной Легкоступовой
Певец Игорь Наджиев поделился подробностями конфликта между певицей Аллой Пугачёвой и исполнительницей хита "Ягода-малина" Валентиной Легкоступовой.
Фильм "Покровские ворота" был запрещён из-за связей Кореневой с США
"Покровские ворота" режиссёра Михаила Козакова стали необыкновенно популярными. Но никто не мог и подумать, что фильм "достали с полки", то есть сняли запрет, который был наложен из-за актрисы Елены Кореневой, сыгравшей романтическую Людочку.