Будущее уже наступило: человекоподобные роботы начали производить автомобили

Компания Zeekr и технологический гигант Ubtech Technology подписали соглашение о внедрении человекоподобных роботов на производственной линии автомобилей.

Об этом сообщает cnevpost.com.

В Китае роботы-андроиды уже три недели занимаются сборкой автомобилей Zeekr, хотя пока их функции ограничены базовыми задачами.

На конвейере трудятся роботы модели Walker S Lite, которые по габаритам схожи с людьми. Эти андроиды способны воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с объектами и людьми.

Одним из их преимуществ является возможность перемещаться с грузом весом до 15 килограммов.

Фото: commons.wikimedia.org/Morio(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)