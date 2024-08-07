Эксперт разоблачает: чего лишены современные автомобили АвтоВАЗа

По словам автоэксперта и главного редактора сетевого автомобильного издания Quto Максима Ракитина, главным недостатком современных автомобилей концерна "АвтоВАЗ" является их бедная комплектация.

"Основной недостаток автомобилей "АвтоВАЗа", мне кажется, это то, что у них очень бедные комплектации".

Ракитин пояснил, что, по его мнению, нынешние модели "АвтоВАЗа" уступают по уровню оснащения, включая системы безопасности и электронику, тем автомобилям, которые выпускались компанией три года назад, пишет "Лента.ру".

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