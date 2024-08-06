Могут "развалиться" уже через год: россиянам назвали главные минусы автомобилей из Китая

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин в интервью НСН отметил, что китайские автомобили отличаются непредсказуемым качеством, и некоторые из них могут начать иметь проблемы уже через год эксплуатации.
По словам эксперта, ситуация с китайскими машинами оставляет желать лучшего, так как их надежность сильно варьируется.
По его мнению, некоторые владельцы могут испытывать проблемы с автомобилем уже через год, в то время как у других могут не возникать значительных трудностей.
Похмелкин добавил, что невозможно выделить какую-либо конкретную марку или модель, которая бы отличалась высоким качеством.
Он также подчеркнул, что высокая стоимость китайских автомобилей связана с отсутствием конкуренции. Если цены на такие автомобили не будут снижены, потребители могут отказаться от их покупки.
Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Мэр Хиросимы Мацуи процитировал Горбачева на церемонии
Глава Хиросимы, Кадзуми Мацуи, во время торжественной Клятвы о мире, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки, вспомнил слова Михаила Горбачева, первого президента Советского Союза.
Пентагон: авиабаза США в Ираке подверглась обстрелу, есть пострадавшие
База иракских вооруженных сил и Вооруженных сил США, которая находится в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, была подвергнута ракетному обстрелу. Некоторые военнослужащие Соединённых Штатов Америки пострадали. Об этом официальный представитель Пентагона информирует агентство РИА Новости.
Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"
50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"
В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.