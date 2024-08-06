Могут "развалиться" уже через год: россиянам назвали главные минусы автомобилей из Китая

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин в интервью НСН отметил, что китайские автомобили отличаются непредсказуемым качеством, и некоторые из них могут начать иметь проблемы уже через год эксплуатации.

По словам эксперта, ситуация с китайскими машинами оставляет желать лучшего, так как их надежность сильно варьируется.

По его мнению, некоторые владельцы могут испытывать проблемы с автомобилем уже через год, в то время как у других могут не возникать значительных трудностей.

Похмелкин добавил, что невозможно выделить какую-либо конкретную марку или модель, которая бы отличалась высоким качеством.

Он также подчеркнул, что высокая стоимость китайских автомобилей связана с отсутствием конкуренции. Если цены на такие автомобили не будут снижены, потребители могут отказаться от их покупки.

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