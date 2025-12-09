Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:29

Автомобили дорожают как золото: утильсбор запускает цепную реакцию на рынке

Цены на автомобили продолжат расти — автоэксперт Попов

Ждать снижения цен на автомобили не имеет смысла из-за регулярного роста утильсбора, пояснил независимый автоэксперт Дмитрий Попов. О ситуации с покупкой машин среднего сегмента он рассказал NewsInfo.

Повышение утильсбора уже привело к росту цен, отметил специалист. По его словам, автомобили, оказавшиеся рядом с границами по "лошадиным силам" резко подорожали, а более мощные модели выросли в цене на сотни тысяч и даже миллионы рублей.

"Дальше утильсбор будет регулярно ещё повышаться, снижения цены не будет. Автомобили, которые находятся в пограничном состоянии по мощности и объёму двигателя резко начали пользоваться спросом, цена на них подросла, потому что-то, что большей мощности машины на миллион дороже стали, если не больше. Поэтому ждать особенно нечего", — заявил Попов.

Эксперт объяснил, что эффект, на который рассчитывали при введении нового утильсбора может проявиться не скоро.

"Я не верю, что утилизация автомобиля мощностью 159 "лошадей" стоит пять тысяч рублей, а автомобиля мощностью 165 "лошадей" стоит больше миллиона. Что такого в этих семи "лошадях", они позолоченные, "кони" эти наверное. Эффект, который правительство заложило будет получен через пять-семь лет, если вообще он когда-то будет получен", — полагает автоэксперт.

Он добавил, что рост цен коснулся и вторичного рынка. Подержанные автомобили внутри России подорожали почти на четверть. Поэтому решение о покупке машины, по мнению эксперта, нужно принимать, исходя из реальной необходимости и текущих задач автовладельца.

"Зависит от того, насколько автомобиль вам нужен и ездили ли вы до этого на автомобиле, какие задачи решаете? Поэтому надо покупать автомобиль сейчас по причине того, что вы вот прямо кровь из носу не можете без него. Вот надо малыша возить на занятия в танцевальную студию, а в предыдущей "телеге" все колеса отвалились, стекла провалились", — ответил на вопрос Попов.

