Автомобили дорожают как золото: утильсбор запускает цепную реакцию на рынке

Ждать снижения цен на автомобили не имеет смысла из-за регулярного роста утильсбора, пояснил независимый автоэксперт Дмитрий Попов. О ситуации с покупкой машин среднего сегмента он рассказал NewsInfo.

Повышение утильсбора уже привело к росту цен, отметил специалист. По его словам, автомобили, оказавшиеся рядом с границами по "лошадиным силам" резко подорожали, а более мощные модели выросли в цене на сотни тысяч и даже миллионы рублей.

"Дальше утильсбор будет регулярно ещё повышаться, снижения цены не будет. Автомобили, которые находятся в пограничном состоянии по мощности и объёму двигателя резко начали пользоваться спросом, цена на них подросла, потому что-то, что большей мощности машины на миллион дороже стали, если не больше. Поэтому ждать особенно нечего", — заявил Попов.

Эксперт объяснил, что эффект, на который рассчитывали при введении нового утильсбора может проявиться не скоро.

"Я не верю, что утилизация автомобиля мощностью 159 "лошадей" стоит пять тысяч рублей, а автомобиля мощностью 165 "лошадей" стоит больше миллиона. Что такого в этих семи "лошадях", они позолоченные, "кони" эти наверное. Эффект, который правительство заложило будет получен через пять-семь лет, если вообще он когда-то будет получен", — полагает автоэксперт.

Он добавил, что рост цен коснулся и вторичного рынка. Подержанные автомобили внутри России подорожали почти на четверть. Поэтому решение о покупке машины, по мнению эксперта, нужно принимать, исходя из реальной необходимости и текущих задач автовладельца.