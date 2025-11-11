Тепло, от которого холодеет кровь: когда включать подогрев сидений нельзя ни при каких обстоятельствах

Подогрев сидений может быть вреден для здоровья при некоторых заболеваниях, предупредил уролог-андролог, репродуктолог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов. В беседе с NewsInfo специалист пояснил, в каких случаях нагрев безопасен, а когда способен нанести вред.

Врач отметил, что воздействие тепла не всегда безопасно. Например, при онкологических заболеваниях повышение температуры может спровоцировать негативные процессы.

"Есть болезни при которых нагрев реально вреден. Например, рак простаты. Любая злокачественная опухоль любит две вещи, тепло и нож хирурга", — пояснил эксперт.

По словам уролога, при планировании беременности также стоит избегать перегрева, чтобы не повредить сперматозоиды. Однако он подчеркнул, что полное исключение подогрева тоже не всегда оправдано.

"Если пара планирует беременность, то для исключения повреждения сперматозоидов лучше не греть, но если человек на холодном сидении получит переохлаждение, то острый воспалительный процесс окажет на сперматозоиды ещё более сильный негативный эффект. Здесь нужна золотая середина", — полагает андролог.

По словам эксперта, при радикулитах, хронических воспалительных процессах в малом тазу и хронической тазовой боли нагрев будет полезен, так как расслабит спазмированные мышцы, улучшит кровоснабжение.