Автомобиль стоит без движения — детали тихо выходят из строя: износ бьет по ключевым узлам

Даже месяц простоя автомобиля может сказаться на его состоянии — от снижения ресурса отдельных узлов до изменения свойств топлива, при этом последствия во многом зависят от состояния самого автомобиля. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Эксперт объяснил, что универсального срока безопасного простоя автомобиля не существует. Ракитин отметил, что на его состояние влияют климат, температура и условия, в которых он находится. По его словам, даже автомобили, стоящие рядом, могут по-разному переносить длительное отсутствие эксплуатации.

"Неделя простоя для исправного автомобиля, как правило, не критична. Но дальше все зависит от условий — где стоит машина, при какой температуре и в каком состоянии она находится. В жаре и холоде процессы идут по-разному, и это напрямую влияет на технику. Поэтому говорить о каком-то универсальном сроке просто невозможно", — подчеркнул Ракитин.

Он добавил, что при длительном простое без движения в автомобиле начинают накапливаться изменения, которые не всегда заметны сразу. Специалист отметил, что страдают отдельные элементы и расходники, а также меняются свойства технических жидкостей.