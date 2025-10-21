Эта неприятность может стать причиной аварии: как избавиться от запотевания стекла внутри авто

сегодня в 8:25

Китайские гиганты мчатся вперёд: как BYD и BAIC задают темп мировым продажам авто

Китайские автопроизводители продолжают устанавливать рекорды продаж, усиливая позиции на внутренних и зарубежных рынках.

сегодня в 7:25

Машина будто предугадывает аварию: что скрывают аббревиатуры ABS, ASR и ESP

Почему современные автомобили не теряют управление даже на льду и мокром асфальте? Разбираем, как работают системы ASR, ESP и ABS и когда их можно отключать.

сегодня в 7:18

В Москве машины стали роскошью: как парковки обгоняют квартиры в цене

Средняя цена машиноместа в Москве за год выросла на 18%, а эксперты связывают это с дефицитом предложений и повышенным спросом со стороны инвесторов.

сегодня в 6:21

Покрышка может разорваться без предупреждения: как понять, что момент близок

Шины теряют сцепление задолго до того, как протектор становится "лысым". Узнайте, как определить износ и продлить срок службы покрышек.

сегодня в 6:14

Гонконг в шоке: самая доступная Toyota теперь с правым рулём

Toyota представила доступный электрокроссовер bZ3X с правым рулем для городских условий, запасом хода 565 км и премиальным интерьером.

сегодня в 5:26

Двигатель просит тепла, а производители — терпения: кто прав в зимней дилемме

Почему производители советуют не греть мотор, а эксперты настаивают на обратном? Разбираем мифы, холодные старты и реальные правила зимнего вождения.

сегодня в 5:07

Porsche плачет, а Audi считает убытки: финансовый шторм накрыл Volkswagen

Volkswagen столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями: компании не хватает 11 млрд евро для обеспечения стабильной работы и инвестиций в технологии.

сегодня в 4:26

Холод против батареи: почему зима превращает аккумулятор в камень

Как понять, в порядке ли аккумулятор и не подведёт ли он в мороз? Разбираем простые способы проверки и типичные ошибки автолюбителей.

