Эта неприятность может стать причиной аварии: как избавиться от запотевания стекла внутри авто
Чаще всего переднее стекло запотевает со внутренней стороны из-за неисправности салонного фильтр, рассказал руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор движения "Общество Синих Ведёрок" Пётр Шкуматов. Способы решения проблемы он назвал в беседе с NewsInfo.
"Когда ездишь во влажную погоду, не включена рециркуляция воздуха, и постоянно идут дожди, воздух, который поступает внутрь, влажный. Влага пропитывает салонный фильтр. Стекло начинает запотевать. Нужно менять салонный фильтр", — посоветовал Шкуматов.
Помимо замены фильтра автоэксперт советует включать в машине кондиционер, чтобы обсушить переднее стекло.
"На температуру лобового стекла вы повлиять не можете, если у вас нет обогрева и повышенная влажность в системе вентиляции. Воспользуйтесь кондиционером, который сушит воздух, или использовать обогрев лобового стекла, если это предусмотрено конструкцией автомобиля", — порекомендовал специалист.
По словам эксперта, зимой проблема обостряется из-за заноса в салон автомобиля снега.
"Заносят снег в салон, он тает, в итоге лужа скапливается. От луж надо избавляться, зимой периодически делать комплексную мойку автомобиля не только снаружи, но и изнутри. Это полезно, потому что реагенты смываются, и за счет мойки излишняя влажность уходит", — обратил внимание Шкуматов.
