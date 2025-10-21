Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Облака в лобовом стекле автомобиля
Облака в лобовом стекле автомобиля
© flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:47

Эта неприятность может стать причиной аварии: как избавиться от запотевания стекла внутри авто

Автоэксперт Шкуматов назвал причину запотевания лобового стекла в авто

Чаще всего переднее стекло запотевает со внутренней стороны из-за неисправности салонного фильтр, рассказал руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор движения "Общество Синих Ведёрок" Пётр Шкуматов. Способы решения проблемы он назвал в беседе с NewsInfo.

"Когда ездишь во влажную погоду, не включена рециркуляция воздуха, и постоянно идут дожди, воздух, который поступает внутрь, влажный. Влага пропитывает салонный фильтр. Стекло начинает запотевать. Нужно менять салонный фильтр", — посоветовал Шкуматов.

Помимо замены фильтра автоэксперт советует включать в машине кондиционер, чтобы обсушить переднее стекло.

"На температуру лобового стекла вы повлиять не можете, если у вас нет обогрева и повышенная влажность в системе вентиляции. Воспользуйтесь кондиционером, который сушит воздух, или использовать обогрев лобового стекла, если это предусмотрено конструкцией автомобиля", — порекомендовал специалист.

По словам эксперта, зимой проблема обостряется из-за заноса в салон автомобиля снега.

"Заносят снег в салон, он тает, в итоге лужа скапливается. От луж надо избавляться, зимой периодически делать комплексную мойку автомобиля не только снаружи, но и изнутри. Это полезно, потому что реагенты смываются, и за счет мойки излишняя влажность уходит", — обратил внимание Шкуматов.

