Устройства для сокрытия номеров уходят в тень: наказание бьет раньше, чем включат двигатель

Закрытие сайтов по продаже устройств для сокрытия номеров вряд ли даст быстрый эффект, считает автоюрист Лев Воропаев. В комментарии NewsInfo он оценил эффективность меры и рассказал об ответственности за такие нарушения.

Ранее издание Газета. Ру сообщило, что в Москве запретили сайты по продаже устройств для сокрытия автомобильных номеров.

Воропаев отметил, что ограничение доступа к отдельным сайтам не решает проблему системно, поскольку подобные устройства продолжают продаваться через другие каналы, включая маркетплейсы и магазины в разных регионах. По его словам, пока это не способно радикально снизить уровень нарушений.

"Я думаю, это капля в море. Положительное начало в целом, может быть закрытие таких сайтов обретет массовый характер и тогда мы добьемся нужного результата", — отметил Воропаев.

Он подчеркнул, что наказание за такие действия уже ужесточено и применяется даже без фактического использования устройства на дороге.

"Наказание сейчас одно — лишение права управления от года до полутора даже не за использование, а просто за установку устройств. Альтернативы никакой нет", — пояснил он.

Эксперт добавил, что чаще всего такие нарушения совершают водители грузового транспорта, стремящиеся избежать крупных штрафов за превышение весогабаритных норм. При этом, по его мнению, ситуация может измениться, когда наказания станут массовыми и начнет работать эффект "сарафанного радио".