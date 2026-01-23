Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чистка фары автомобиля
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:36

Дрель, шуруповерт или зубная паста: лучший способ отполировать фары

Отполировать фары в домашних условиях можно теми же способами, что и в автосервисе, отметил автор и ведущий программы "Минтранс Рен ТВ" Вячеслав Субботин. О том, какие средства и инструменты для этого нужны, он рассказал в беседе с MosTimes.

Для полировки фар не требуется профессиональное оборудование, а сам процесс не отличается от работы в мастерской, пояснил Субботин. По его словам, современные фары изготавливаются из органического стекла, которое легко поддается обработке и не имеет рифленой структуры, поэтому основная задача — убрать царапины от песка и грязи.

"Нужно брать мелкодисперсный состав средства для полировки и полировать. Для этого существуют полировочные пасты, можно купить в любом магазине. Полировочная паста, мягкая тряпочка и пошли полировать руками", — рассказал автоэксперт.

Он добавил, что для полировки фар можно использовать инструменты.

"Сейчас дрели, шуруповерт можно использовать. Надеваешь насадочку на шуруповерт, мягкую для полировки, и крутишь, и полируешь", — подсказал специалист.

Разговоры о полировке фар "народным способом", зубной пастой, эксперт назвал несерьезными.

"Зубной пастой не получится. Используйте современные способы", — порекомендовал Субботин.

