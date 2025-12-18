Автокредиты в России подорожали на 15%: где самый высокий размер кредита и что это значит для покупателей

Средний размер автокредитов в России в ноябре 2025 года увеличился на 15,2% по сравнению с тем же месяцем 2024 года и составил 1,5 млн рублей, что на 200 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Однако, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с октябрем 2025 года этот показатель снизился на 0,7% — в октябре он составлял 1,51 млн рублей.

Влияние на регионы

Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных автокредитов в ноябре 2025 года наибольший средний размер автокредитов был зафиксирован в Москве — 2,2 млн рублей. За ней следуют Московская область (1,89 млн рублей), Санкт-Петербург (1,78 млн рублей), Ленинградская область (1,61 млн рублей) и Краснодарский край (1,58 млн рублей).

Также в ряде регионов наблюдается заметный рост среднего размера автокредита по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшее увеличение произошло в Москве (23,6%), Оренбургской (20,9%), Иркутской (17,7%), Московской (17,4%) и Саратовской (17,1%) областях. Наименьший рост наблюдается в Рязанской области (4,8%), Ульяновской (8,9%), Татарстане (8,9%), Ленинградской области (9,5%) и Краснодарском крае (9,7%).

Стабилизация и охлаждение спроса

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после семи месяцев роста средний размер автокредитов стабилизировался. Это связано с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании, которые начали действовать с середины 2024 года. После пика снижения в феврале 2025 года этот показатель восстанавливался умеренными темпами.

Вместе с тем, текущая стабилизация среднего размера автокредитов наблюдается на фоне общего сокращения их выдачи в ноябре 2025 года, что может свидетельствовать об охлаждении спроса на автокредиты. Это также может быть связано с ухудшением качества заявок от потенциальных заемщиков.