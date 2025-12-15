Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:30

Автокредиты на грани: банковский рынок ломает руль в преддверии зимы

В ноябре 2025 года выдача автокредитов в России снизилась на 25,1% — НБКИ

Выдача автокредитов в ряде регионов России в ноябре заметно просела, показав резкий месячный спад после относительно стабильной осени. Особенно заметно снижение оказалось в Поволжье и на Урале, где рынок автокредитования сократился почти на треть. Об этом сообщает Лента новостей со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Общая динамика автокредитования

По данным НБКИ, в ноябре 2025 года в России было выдано 93,9 тыс. автокредитов. Это на 25,1% меньше, чем в октябре, когда показатель достигал 125,3 тыс. займов. Таким образом, рынок продемонстрировал существенное охлаждение в помесячном выражении.

При этом в годовом сравнении динамика выглядит иначе. По отношению к ноябрю 2024 года выдача автокредитов выросла на 1,4%, так как год назад было оформлено 92,6 тыс. займов. В НБКИ объясняют это эффектом низкой базы, сформированной в конце 2024 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, роста ставок и введения ограничений по показателю долговой нагрузки.

Объемы кредитов и деньги

Сокращение затронуло не только количество, но и объем автокредитов. В ноябре 2025 года он снизился на 25,6% по сравнению с октябрем и составил 140,6 млрд рублей против 189 млрд месяцем ранее. Это подтверждает общее замедление активности заемщиков и банков.

В то же время в годовом выражении объем выданных средств увеличился на 16,8%. Для сравнения, в ноябре 2024 года банки выдали автокредитов на 120,4 млрд рублей. Рост в денежном выражении при умеренной динамике по количеству займов указывает на сохранение высокого среднего чека.

Ситуация в регионах

Наиболее сильное сокращение выдачи автокредитов среди 30 регионов — лидеров рынка — в ноябре 2025 года зафиксировано в Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО. Здесь показатель снизился на 33,2%, до 2,48 тыс. займов. Почти сопоставимое падение отмечено в Пермском крае — на 32,4%, до 2,23 тыс., и в Удмуртии — на 32,2%, до 1,83 тыс.

В Свердловской области выдача сократилась на 29,7%, в Челябинской — на 25,3%, в Оренбургской — на 25,4%. Наименьший спад среди перечисленных регионов зафиксирован в Башкирии, где показатель уменьшился на 23,5%, до 3,54 тыс. автокредитов.

Лидеры по числу автокредитов

Несмотря на общее снижение, крупнейшие рынки сохранили лидерство по абсолютным показателям. В ноябре 2025 года больше всего автокредитов было выдано в Москве — 6,66 тыс. единиц, в Московской области — 6,32 тыс., в Республике Татарстан — 5,32 тыс.

В пятерку регионов с наибольшим числом оформленных автокредитов также вошли Краснодарский край с показателем 4,81 тыс. и Санкт-Петербург, где было выдано 4,53 тыс. займов.

