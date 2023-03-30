Грузия нарастила продажи машин в Россию

В начале 2023 года Грузия более чем втрое увеличила продажи легковых автомобилей в Россию.

По мнению аналитиков, грузинский канал используется автодилерами для ввоза в Россию автомобилей, попавших под западные санкции. Среди них особое место занимают Toyota и Ford.

Участники рынка полагают, что этим каналом в первую очередь пользуются локальные продавцы для поставок физлицам или перекупщикам.