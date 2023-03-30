Грузия нарастила продажи машин в Россию

В начале 2023 года Грузия более чем втрое увеличила продажи легковых автомобилей в Россию.
По мнению аналитиков, грузинский канал используется автодилерами для ввоза в Россию автомобилей, попавших под западные санкции. Среди них особое место занимают Toyota и Ford.
Участники рынка полагают, что этим каналом в первую очередь пользуются локальные продавцы для поставок физлицам или перекупщикам.
Обвинение в адрес Трампа расценили как попытку вмешаться в выборы президента США
Предъявление обвинений Дональду Трампу является попыткой вмешательства в предстоящие выборы главы государства. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
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