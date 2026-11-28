В производственных циклах АВТОВАЗа обнаружена партия шестиступенчатых механических коробок передач китайского производства, в работе которой выявлен сбой логики переключения. Речь идет о 2400 агрегатах, поступивших от поставщика WanLiYang (WLY). Симптом, по данным источников на заводе, проявляется конкретно: при движении на третьей передаче механизм переключения заклинивает. Причиной называют некачественный синхронизатор. Это не просто абстрактный дефект комплектующего, а узловая точка, где механика узла перестает подчиняться водителю в самый неподходящий момент — когда требуется переход на другую скорость.

Производитель признал проблему и уже заменил неисправные коробки. Теперь встает практический вопрос: что делать с агрегатами, которые уже были собраны или ожидают сборки? Отправлять их обратно в Китай экономически бессмысленно из-за транспортных издержек. Поэтому АВТОВАЗ совместно с WLY ищет российское предприятие, способное перебрать эти трансмиссии и заменить дефектные синхронизаторы. Это классическая задача локализации ремонта, когда глобальная цепочка поставок сталкивается с конкретным физическим дефектом, требующим ручного вмешательства или специализированного оборудования в пределах одного географического пояса.

Коробки WLY используются не в нишевом сегменте, а в массовых моделях: LADA Vesta, Iskra и базовая версия кроссовера LADA Azimut. Статистика продаж за январь-сентябрь 2026 года показывает, как быстро китайская механика становится стандартом де-факто для части модельного ряда.

Распределение трансмиссий в реальном парке

Цифры из данных Дрома за девять месяцев 2026 года иллюстрируют структуру спроса:

Модель Всего, шт. 5МКПП 6МКПП Доля 6МКПП Vesta седан 25 582 16 061 3 597 14,1% Vesta универсал 19 217 10 569 3 901 20,3% Iskra седан 11 168 4 760 3 303 29,6% Iskra универсал 14 015 2 634 7 254 51,8% Итого 69 982 34 024 18 055 25,8%

В среднем каждый четвертый проданный Vesta или Iskra оснащается шестиступенчатой механикой. Наибольшее распространение она получила среди покупателей универсалов LADA Iskra, где доля шестиступок превышает половину всех продаж. Это значит, что потенциальный круг владельцев, которые могли приобрести автомобиль с дефектным синхронизатором, не ограничен одной моделью или типом кузова.

Ключевой вопрос остается открытым: попали ли эти 2400 коробок в автомобили, уже проданные дилерами и выданные клиентам, или они были задержаны на этапе контроля качества? В пресс-службе АВТОВАЗа ситуацию комментировать отказались. Пока нет официального заявления, разделяющего "заводской брак" и "попадание в дилерский парк", владельцы автомобилей с таким дефектом остаются в зоне неопределенности. Они знают о проблеме, но не знают, является ли их автомобиль одним из 2400, или же дефект обошел их стороной. Ищутся российские перекупщики-ремонтники, а клиенты ждут ясности, где заканчивается зона ответственности производителя и начинается зона риска владельца.