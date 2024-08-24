Продавец не моет машину: вот что он может от вас скрывать

Почему не стоит покупать грязный автомобиль: на что обратить внимание

Представьте, что вы нашли объявление о продаже автомобиля, который вам понравился. Все устраивает: и технические характеристики, и цена. Но когда вы видите машину вживую, замечаете, что она покрыта слоем грязи.

Многие покупатели в такой ситуации думают: «Ничего страшного, просто помою автомобиль после покупки». Однако приобретать грязную машину не стоит, так как продавец может скрывать под слоем грязи нечто важное.

Почему не стоит покупать грязный автомобиль Слой грязи на подержанном автомобиле может быть не признаком небрежности продавца, а попыткой скрыть следы аварии. Грязь может замаскировать вмятины, сколы и царапины.

Если вы считаете, что автомобиль может быть в хорошем состоянии, предложите продавцу помыть его за свой счет. Если продавец отказывается и настаивает на оценке автомобиля «как есть», это может указывать на то, что машина действительно участвовала в ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org/ jwvein (Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию )