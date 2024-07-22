Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль выразил мнение, что президенту США Джо Байдену следует уйти с занимаемой должности. Он отметил, что физическое и психическое состояние Байдена вызывает серьезные опасения.

21 июля Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок и выразил поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп также утверждал, что ему будет легче победить действующего вице-президента.

Кикль подчеркнул, что неспособность Байдена выдержать предвыборную кампанию ставит под сомнение его способность управлять сверхдержавой. По его словам, если человек путает узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным и не может самостоятельно покинуть телестудию, он не может оставаться на посту президента Соединенных Штатов, поскольку на кону стоят слишком важные вещи. Поэтому, по мнению Кикля, немедленный уход Байдена является единственно разумным решением.

Лидер АПС добавил, что если Трамп выиграет выборы, он сократит военную помощь Украине, что оставит Европейский Союз в изоляции. Кикль отметил, что подобные прогнозы уже делал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, анализируя свою беседу с Трампом. Он также подчеркнул, что "коды к ядерной бомбе" не должны находиться в руках президента, который не соответствует требованиям для этой должности ни физически, ни психически.

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