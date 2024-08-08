В Вене отменили концерты Тейлор Свифт из-за сообщений о планах теракта

Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены из-за сообщений о планах теракта

Три выступления артистки и автора песен из Соединённых Штатов Америки Тейлор Свифт пришлось отменить в связи с сообщениями Вооружённых силы Австрии о возможном теракте на месте концертов. Об этом информирует агентство персонального маркетинга, оказывающее весь спектр маркетинговых услуг, Barracuda Music.

Шестой концертный тур поп-певицы в поддержку всех альбомов, включая последний — The Tortured Poets Department, должны были состояться в столице и крупнейшем городе Австрии с 8 по 10 числа на спортивном сооружении мирового уровня Ernst-Happel-Stadion.

Как сообщает агентство, которое специализируется на событийном маркетинге, организации акций по продвижению брендов и стимулированию сбыта, после того, как чиновники коллективного органа, осуществляющего исполнительную власть в Австрийской Республике, дали своё подтверждение о возможных террористических действиях на месте проведения концертов, не было другого варианта, кроме отмены выступлений, чтобы не подвергнуть кого-либо опасности.

Помимо этого, сообщили, что денежные средства за билеты вернутся всем в течение 10 рабочих дней.

Фото: Flickr / Jana Zills (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)