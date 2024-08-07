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Австралийский хоккеист арестован в Париже за покупку кокаина
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Австралийского хоккеиста арестовали в Париже за покупку кокаина: детали инцидента

Австралийский хоккеист арестован в Париже за покупку кокаина

Член сборной Австралии по хоккею на траве был арестован в Париже и находится под стражей по подозрению в покупке кокаина. Прокуратура Парижа сообщила, что человек был задержан во вторник вечером за покупку кокаина в девятом округе.

Австралийский олимпийский комитет (AOC) не назвал имя задержанного и не уточнил, в чем его обвиняют, добавив, что ему пока не предъявлено обвинение. В СМИ игрока называют Томом Крейгом, 28-летним обладателем серебряной медали на Олимпиаде в Токио 2020, однако BBC не удалось это подтвердить.

BBC Sport связалась с AOC, чтобы узнать, могут ли они подтвердить, что это действительно Крейг. В заявлении прокуратуры говорится: "Полицейские, ставшие свидетелями сделки по продаже кокаина у подножия здания в 9-м округе Парижа ночью с 6 на 7 августа, задержали продавца, рожденного в декабре 2006 года, и покупателя, рожденного в сентябре 1995 года в Австралии, который, как утверждается, является членом сборной Австралии по хоккею на траве. Учитывая количество изъятых у продавца наркотиков, расследование было поручено полиции по борьбе с наркотиками".

Мужские и женские команды Австралии по хоккею на траве вылетели на стадии четвертьфинала на Олимпиаде в Париже 2024 года. "AOC продолжает проводить расследование и организовывает поддержку для члена команды", — заявили в организации.

Фото: commons.wikimedia.org/SoulProvider

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