Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бумеранг
бумеранг
© commons.wikimedia by Metropolitan Museum of Art is licensed under public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:45

Австралийский Wi-Fi каменного века: как аборигены изобрели обратную связь задолго до интернета

Исследование показало, что бумеранги отражают историю и идентичность Австралии – Боб Маллинс

Бумеранги давно стали символом Австралии, отражая её древнюю историю и связь между человеком и природой. Их уникальная форма и способность возвращаться к бросающему — результат не случайного изобретения, а тысячелетней традиции и инженерного гения аборигенов. Для коренных народов Австралии бумеранг был не просто оружием или инструментом — он служил частью духовного наследия, использовался в охоте, играх и церемониях, передаваясь из поколения в поколение.

Недавнее исследование, опубликованное в Australian Archaeology, пролило новый свет на происхождение и значение этих предметов. Ученые объединили археологические методы с устными традициями аборигенов, чтобы восстановить историю одного конкретного бумеранга, найденного недалеко от Мельбурна — на территории, принадлежащей племени вурунтьери Вой-вуррунг. Это открытие не только подтвердило древность традиций, но и показало, насколько искусно древние мастера умели сочетать природные формы дерева с точными расчетами аэродинамики.

Для самих аборигенов бумеранг — это не просто инструмент, а часть культурной идентичности, воплощающая связь с землей и предками. Он представляет собой своеобразный "код" знаний о ремесле, охоте и жизни в гармонии с природой.

Сравнение

Тип бумеранга Назначение Форма и особенности Возвращается ли Материал
Возвращающийся Спортивные игры, охота на птиц Симметричный, лёгкий Да Легкое дерево (акация, эвкалипт)
Невозвращающийся Охота, боевые действия, ритуалы Несимметричный, массивный Нет Более плотное дерево
Церемониальный Ритуалы и танцы Удлинённый, часто украшен резьбой Нет Священные породы древесины
Современный спортивный Соревнования и развлечения Модернизированные аэродинамические формы Да Композитные материалы, фанера

Этот анализ показывает, что не все бумеранги должны были возвращаться — некоторые из них служили совсем иным целям, включая охоту и обряды.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор дерева. Традиционно мастера использовали древесину с естественным изгибом — чаще акацию или эвкалипт.

  2. Обработка водой. Дерево замачивали, чтобы оно стало гибким и не трескалось при изгибе.

  3. Формирование изгиба. С помощью огня и простых инструментов придавали нужную форму.

  4. Шлифовка. Поверхность оставляли слегка шероховатой, чтобы предмет не выскальзывал из рук.

  5. Проверка баланса. Правильный баланс — залог точного полёта, даже у невозвращающихся моделей.

  6. Использование и уход. После охоты бумеранг часто обрабатывали маслом или копотью для защиты древесины.

"Этот бумеранг был сделан из дерева с естественным изгибом и не раз ремонтировался, что говорит о личной привязанности владельца", — рассказал старейшина племени вурунтьери Боб Маллинс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что все бумеранги возвращаются.
    Последствие: искажение понимания их истинного назначения.
    Альтернатива: различать боевые и охотничьи варианты — невозвращающиеся часто использовались для поражения цели.

  • Ошибка: считать бумеранг игрушкой.
    Последствие: обесценивание культурного символа.
    Альтернатива: относиться к нему как к артефакту, несущему духовное и историческое значение.

  • Ошибка: использовать современные материалы для воссоздания традиционных моделей без понимания технологии.
    Последствие: потеря оригинальных свойств полёта.
    Альтернатива: применять природные материалы и древние методы изготовления.

А что если… рассматривать бумеранг как культурный код?

Бумеранг — это не просто оружие, а своего рода летопись народа. Каждый изгиб, след от ремонта или узор на его поверхности — свидетельство времени и человеческой руки. В племенах Австралии бумеранги нередко имели имена, передавались по наследству, участвовали в ритуалах. Их возвращение к владельцу после броска символизировало возвращение к истокам, связь с землёй и предками.

Плюсы и минусы традиционного бумеранга

Плюсы Минусы
Универсальность — охота, оборона, обряд Требует мастерства для изготовления
Природные материалы Подвержен износу и деформации
Символ культурной идентичности Утеря оригинальной техники у многих племён
Эффективная аэродинамика Современные аналоги не всегда аутентичны

FAQ

Как отличить возвращающийся бумеранг от боевого?
Возвращающийся имеет симметричную форму и лёгкий изгиб под углом 90-120°, а боевой — массивный и вытянутый.

Из какого дерева делали традиционные бумеранги?
Чаще использовали акацию, эвкалипт или другие плотные местные породы.

Почему некоторые бумеранги украшали?
Резьба и орнаменты несли духовное значение, отражали род, историю или принадлежность владельца.

Можно ли сделать бумеранг своими руками?
Да, но важно учитывать баланс и форму — иначе он не полетит правильно.

Сколько лет самым древним найденным бумерангам?
Некоторым экземплярам, найденным в Австралии, более 10 000 лет.

Мифы и правда

  • Миф: любой бумеранг возвращается к бросающему.
    Правда: большинство предназначались для охоты и не возвращались.

  • Миф: бумеранги использовали только в Австралии.
    Правда: подобные предметы находили в Египте и Польше, но именно в Австралии техника их изготовления достигла совершенства.

  • Миф: бумеранг — исключительно оружие.
    Правда: он имел также ритуальное и символическое значение.

Исторический контекст

Традиция изготовления бумерангов уходит корнями более чем на 40 000 лет. Для аборигенов это не просто инструмент, а часть духовной практики и жизненного цикла. После колонизации Австралии в XIX веке многие техники изготовления были утрачены, но благодаря старейшинам и археологам, как Боб Маллинс, знания возрождаются. Современные исследователи объединяют науку и устные предания, чтобы сохранить культурное наследие и передать его новым поколениям.

Три интересных факта

  1. Самый древний бумеранг в мире был найден в Польше — ему около 20 000 лет.

  2. В Австралии существуют специальные школы, где учат не только бросать, но и изготавливать бумеранги по древним технологиям.

  3. Возвращающийся бумеранг вдохновил инженеров NASA при разработке аэродинамических моделей для дронов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потсдамский институт имени Лейбница сообщил о деформации гало тёмной материи сегодня в 2:33
Галактика рушит старые законы — тёмная материя приняла форму диска

Новое моделирование Млечного Пути переворачивает представления о тёмной материи: её форма оказалась не круглой, а сплющенной. Что это значит для науки?

Читать полностью » Science Robotics: учёные представили линзу, фокусирующуюся без электричества сегодня в 1:16
Свет вместо электричества: новая линза делает роботов автономными

Учёные создали мягкую линзу, которая фокусируется сама — без электроники и батарей. Как работает "живой" глаз робота и где он может пригодиться?

Читать полностью » Гарвардский эксперт: темпы атомного строительства в Китае удивляют сегодня в 0:37
Ядерная гонка перезапущена: Китай готов обойти США уже к 2030 году

Китай строит атомные станции быстрее и дешевле всех, превращая ядерную энергетику в инструмент глобального влияния. Почему США не успевают за ним?

Читать полностью » JCAP: расширение Вселенной может быть связано с геометрией пространства-времени вчера в 23:21
Пространство-время ведёт себя как живой организм: учёные раскрыли секрет расширения Вселенной

Учёные из Германии и Румынии предложили объяснение ускоренного расширения Вселенной без тёмной энергии. В новой модели эффект возникает из самой геометрии пространства-времени — естественного свойства космоса.

Читать полностью » Чжэнь: в Китае обнаружена гробница династии Тан с уникальными фресками VIII века вчера в 23:19
Тайная жизнь древнего Китая: гробница с фресками показала то, о чём молчат учебники

В провинции Шаньси археологи нашли гробницу династии Тан с фресками, изображающими жизнь VIII века и светловолосого иностранца. Находка раскрывает многообразие и космополитизм "золотого века" Китая.

Читать полностью » Археолог Негрете: в горах Герреро обнаружен древний город Пасо-Темпрано возрастом 1200 лет вчера в 22:15
Древние строители знали секрет: город в горах Мексики простоял 12 веков без цемента

В горах Герреро археологи нашли древний город Пасо-Темпрано — центр эпиклассической эпохи с ритуальной площадкой для игры в мяч и оборонительными укреплениями. Его сохранность поражает даже специалистов.

Читать полностью » JCEM: кетогенная диета повышает уровень защитного белка BDNF в мозге на 47% вчера в 22:12
Жирное питание защищает мозг: учёные нашли способ замедлить старение

Учёные доказали, что кетогенная диета усиливает кровоток и связь между нейронами, повышая уровень белка BDNF почти наполовину. Кетоны оказываются мощным топливом и защитой для мозга.

Читать полностью » Университет Осаки: мРНК-терапия помогла восстановить фертильность у бесплодных животных вчера в 21:09
Играет ли роль ДНК в бесплодии? Японские учёные нашли способ обойти генетические барьеры

Учёные из Университета Осаки восстановили сперматогенез у бесплодных мышей с помощью мРНК, доставленной в ткани яичка. Метод позволил получить здоровое потомство и может стать основой терапии мужского бесплодия.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Энергетические напитки не дают энергию, а истощают ресурсы организма — Александр Созыкин
Авто и мото
ГИБДД напомнила о штрафах для водителей осенью 2025 года
Питомцы
Ротвейлеры, доберманы и кане-корсо: эти сторожевые породы считаются самыми уравновешенными
Культура и шоу-бизнес
Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret
ДФО
Дальневосточная программа деревянных домов заморожена из-за проблем с финансированием и себестоимостью — Михаил Дегтярев
Дом
Специалисты предупредили об опасных реакциях при смешивании бытовых чистящих средств
Еда
Салат с курицей, грибами и помидорами включает соевый маринад для пикантного вкуса
Еда
Чеченские лепешки на кефире подходит для сытного завтрака или быстрого перекуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet